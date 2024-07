F1-update: Verstappen spreekt van cruciaal weekend met upgrades, McLaren-truc met remmen?

Max Verstappen noemt de Grand Prix van Hongarije een belangrijk weekend voor Red Bull om progressie te tonen met de updates. Volgens de wereldkampioen zijn de upgrades van Red Bull Racing in Boedapest groter dan wat het team tot dusver heeft geïntroduceerd dit F1-seizoen. Verstappen benadrukt dat Red Bull meer 'pure snelheid' nodig heeft in vergelijking met McLaren en Mercedes en nam het terloops ook op voor zijn dolende teamgenoot Sergio Pérez door uit te spreken dat de RB20 bij vlagen erg lastig is voor de coureurs. Daarnaast ging het tijdens de mediadag veel over de remmen van McLaren, aangezien het team met een kleine opening in de remtrommel oververhitting van de band zou zijn tegengegaan. Laurens Stade en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een aflevering van de nieuwe F1-update, net als een uitgesproken Yuki Tsunoda, het nieuws over Kevin Magnussen en waarom de Hungaroring voor teams hele andere uitdagingen met zich meebrengt dan Silverstone.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!