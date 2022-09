F1-update: Verstappen reageert op complotdenkers, hoe zit het met Porsche?

Het laatste deel van de triple header staat voor de deur en eigenlijk zijn er maar weinig redenen om te twijfelen aan een hattrick van Max Verstappen meteen na de zomerstop. Waar de weerstand in Zandvoort groot was, zou het Autodromo Nazionale di Monza weer goed bij de karakteristieken van de RB18 moeten passen. Op Monza ging het tijdens de mediadag overigens ook nog voor een deel over Zandvoort en meer specifiek over de nasleep daarvan op sociale media. AlphaTauri en Red Bull-statege Hannah Schmitz hebben haatberichten ontvangen van complotdenkers, die betogen dat het stilvallen van Yuki Tsunoda bewust was om Verstappen te helpen in het duel met Lewis Hamilton.

In de paddock van Monza reageert Verstappen op die bijzondere verhalen en blikt hij natuurlijk ook vooruit op de Italiaanse Grand Prix. De WK-leider loopt bepaald niet weg voor de favorietenrol, al valt niet uit te sluiten dat minimaal één van de Red Bull-coureurs tegen een gridstraf aanloopt. Sergio Perez moet op een goed moment nog naar zijn vierde motor van het seizoen wisselen en Verstappen hield het zelf vrij cryptisch toen hij werd gevraagd of de huidige pool aan componenten voldoende is voor de rest van het seizoen. Lewis Hamilton weet al wel dat hij zondag achteraan staat, al belooft het daar wederom druk te worden door het aantal motorwissels dat in de lucht hangt.

In een nieuwe aflevering van de F1-update verder aandacht voor de verwachtingen van Ferrari in het Modena-geel en de huidige stand van zaken bij Red Bull-Porsche. Rond de Oostenrijkse GP leek alles nog crescendo te gaan in de onderhandelingen, maar inmiddels staat het totaalpakket op losse schroeven en lijkt een samenwerking van de baan. Red Bull is bang om (een deel van de) onafhankelijkheid te verliezen en wil liever een relatie zonder zeggenschap waarbij Porsche zich niet inkoopt in het F1-team maar sec met Red Bull Powertrains in zee gaat. De VW Group lijkt daar echter weinig voor te voelen, waardoor de gesprekken in ieder geval voorlopig spaak zijn gelopen. Dit en meer is te vinden in de video bovenaan deze pagina.

