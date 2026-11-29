Formule 1 GP van Qatar
F1-update: Max Verstappen benoemt specifieke kracht van Mercedes, bandenchaos in Qatar?
De kwalificatiedag voor de Grand Prix van Qatar uitgebreid besproken vanuit de paddock van het Lusail International Circuit.
Ronald Vording
Gepubliceerd: 29 nov 2026, 10:22
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Mercedes blijkt tot dusver een klasse apart tijdens het Formule 1-weekend in Qatar. Het egale asfalt speelt volgens de concurrenten een rol, terwijl de lay-out met overwegend snelle bochten ook goed bij de W17 past. Max Verstappen concludeert op zijn beurt dat de snelle bochten nog een duidelijk verbeterpunt vormen voor Red Bull richting 2027. De Nederlander was daar na afloop meer mee bezig dan het feit dat Isack Hadjar voor hem staat op de grid en legt uit dat deze reality check in Qatar in zekere zin juist goed kan zijn voor Red Bull, onder meer om met beide benen op de grond te blijven na de recente successen. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals het ongenoegen van Kimi Antonelli, de beroerde kwalificatie van Ferrari en bandenleverancier Pirelli die de limiet op 27 ronden per set houdt ondanks zorgen van teams.
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