F1-update: Max Verstappen begint ijzersterk in Jeddah, Tost snoeihard over AlphaTauri

Max Verstappen kwam later aan dan gepland, maar dat bleek hem vrijdag niet te weerhouden van een buitengewoon sterke start in Saudi-Arabië. De regerend wereldkampioen topte beide vrijdagse trainingen, waarbij vooral de laatste van belang is voor de kwalificatie en de race. Helmut Marko liet na afloop met een lach weten dat Verstappen 'nooit helemaal tevreden' is over de afstelling, en prompt liet Verstappen zelf ook noteren dat er echt nog wel dingen beter kunnen, maar het totaalplaatje is zeer positief. In tegenstelling tot in Bahrein zijn er nu geen balansproblemen en komt het voorwerk uit de simulator overeen met de praktijk.

Het resultaat is dat Verstappen ruim twee tienden voor Fernando Alonso staat in de gebruikelijke tijdenlijst, waarbij de Spanjaard zelf nog een slag om de arm houdt. Hij liet weten dat hij in Bahrein ook bijzonder sterk oogde in de vrije trainingen, maar dat er voor de kwalificatie nog wel een aantal rijders langszij kwam. Het hing in Sakhir onder meer samen met de hoeveelheid brandstof in de auto's. Zo reed Red Bull met meer brandstof aan boord tijdens de vrije trainingen dan Aston Martin, waardoor het gat op zaterdag - met gelijke hoeveelheden brandstof - groter was.

Of dat ditmaal ook het geval is en of hetzelfde voor het verrassend goede Alpine geldt, moet zaterdag logischerwijs blijken. Vrijdag stond de Franse equipe in ieder geval voor Mercedes en ook voor Ferrari, al hebben beide teams een eigen verhaal. Zo heeft de Scuderia ogenschijnlijk met zeer voorzichtige motorstanden gereden om de krachtbron niet zwaarder te belasten dan dat strikt noodzakelijk is in de training. Bij Mercedes - dat net als Ferrari kleine upgrades mee heeft - is het vooral wachten op een nieuw concept. Toto Wolff heeft vandaag alvast verduidelijkt dat die ommekeer niet in een nieuw chassis zit. Dat is onder het budgetplafond simpelweg onhaalbaar, waardoor er vooral aan aerodynamica en waarschijnlijk ook aan de vloer moet worden gedacht.

Bij AlphaTauri is de aerodynamica eveneens een hoofdpijndossier en dat heeft tot stevige quotes van Franz Tost geleid. De teambaas liet optekenen dat engineers hem afgelopen winter influisterden dat de auto fantastisch zou zijn, maar de praktijk bleek anders. "In Bahrein waren we nergens", aldus Tost. Alhoewel de lay-out in Jeddah beter bij de AT04 moet passen, kwam hij met een lange opsomming aan dingen die niet deugen aan de auto: "We hebben niet genoeg downforce, de auto is instabiel bij het aanremmen, de achterbanden raken te snel oververhit, de auto glijdt weg van de apex, de tractie is slecht... Alles wat je nodig hebt om tot een goede rondetijd te komen, hebben we niet." Het komt logischerwijs aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

