F1-update: Verstappen baalt en haalt uit, Mercedes verrast in Hongarije

Ferrari begon als torenhoog favoriet aan de kwalificatie nabij Boedapest, Max Verstappen gaf in Q2 het meest overtuigende visitekaartje af, maar aan het eind van de rit blijkt Mercedes ineens spekkoper met de eerste pole van het seizoen. George Russell verbaasde vriend, vijand en zichzelf door met P1 aan de haal te gaan na wat hij 'de slechtste vrijdag van het seizoen' noemde. Deze pole komt uit de lucht vallen en is ook door het team zelf amper te verklaren, al spelen er wel twee factoren mee. Welke twee dat zijn, komt aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Daarin ook aandacht voor Max Verstappen, die Q3 door een eigen foutje in bocht 2 en een probleem met de motor compleet in duigen zag vallen. Nadien baande een teleurgestelde Verstappen zich met de helm nog op een weg naar de Red Bull-hospitality, om vervolgens zijn verhaal te doen in het vierkantje. Daar is ook de suggestie gewekt dat Verstappen dit tikje gezien de WK-stand makkelijk kan hebben, al spreekt hijzelf juist van een gemiste kans. Vrijdag achtte hij Ferrari namelijk nog een stapje te groot in het droge, maar door de veranderingen die Red Bull voor VT3 heeft doorgevoerd, leek hij zaterdag wel ineens om pole te kunnen vechten.

Een gridstraf is niet aanstaande, al blijft de vraag hoeveel progressie Verstappen kan boeken op een circuit waarop inhalen traditiegetrouw lastig is. Geluk bij een ongeluk is nog dat hij hulp uit onverwachte hoek heeft gekregen. Zo zei Verstappen zelf ook dat Mercedes hem een kleine dienst heeft bewezen door de pole bij Ferrari weg te houden. Kan de Scuderia daardoor ook in zekere zin als een verliezer van deze zaterdag worden gezien en waar lag de ietwat tegenvallende snelheid ten opzichte van vrijdag eigenlijk aan? Dit komt, net als Verstappen en Perez die uithalen richting de wedstrijdleiding na gepruts met de track limits, aan bod in de video bovenaan deze pagina.

