F1-update: Verstappen hekelt blunder in kwalificatie, Red Bull fel over Wolff

Nadat het in Singapore sinds vrijdagochtend vooral over het budgetplafond was gegaan, kon de focus zaterdagavond weer eens op de baanactie. Op een baan die nog verraderlijk natte plekken kende, mochten de coureurs hun kunsten vertonen. Het heeft met name in Q3 een zeer interessante kwalificatie opgeleverd. Zo is Charles Leclerc met pole aan de haal gegaan, maakte Lewis Hamilton indruk in de wisselende omstandigheden en waren de ogen na afloop vooral op Max Verstappen gericht. De Nederlander moet zondag vanaf P8 komen, al had dat eigenlijk pole moeten zijn.

Verstappen zette in de slotminuten aan voor twee vliegende ronden en die waren allebei genoeg geweest voor de eerste startplek. "Met die voorlaatste ronde zat ik al twee seconden onder mijn eigen tijd", gaf Verstappen na afloop aan. Die ronde moest hij van het team echter afbreken om een gat te laten vallen ten opzichte van Pierre Gasly. Red Bull wilde zo alles op de laatste ronde zetten, maar kwam er gaandeweg achter dat er niet genoeg brandstof zou zijn voor het verplichte FIA-monster. Een 'call' om binnen te komen en een zeer gefrustreerde coureur waren de gevolgen.

Verstappen zocht na zijn mediaverplichtingen meteen het hotel op, terwijl Christian Horner tekst en uitleg gaf over de gang van zaken. Volgens de teambaas ging het om een misrekening: het team ging uit van vijf ronden, maar door de verbeterde baanomstandigheden had Verstappen er uiteindelijk zes kunnen doen. Diezelfde Horner was eerder op de zaterdag al fel van leer getrokken in de persconferentie. De Brit zei stappen te overwegen na de harde woorden van Ferrari en vooral Toto Wolff. Helmut Marko deed er nog een schepje bovenop door zich hardop af te vragen hoe Wolff eigenlijk aan financiële informatie over Red Bull kwam. Een eventueel lek bij de FIA noemde hij nog ernstiger dan een overtreding van het budgetplafond, al legde hij ook uit hoe er een verschil kan zitten tussen de berekeningen van Red Bull en die van de FIA. Die uitleg komt net als een uitgebreide terugblik op de kwalificatie aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

