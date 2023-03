De Formule 1 is terug in Saudi-Arabië voor de derde race over het snelle Jeddah Corniche Circuit. Aan spektakel in de voorgaande twee edities geen gebrek, al was er vorig jaar ook ongewenste reuring naast de baan met de raketinslag niet ver van het circuit. Alhoewel de meeste coureurs dat thema uit de weg gingen tijdens de mediadag, sprak Lewis Hamilton zich wel uit: "Ik denk het tegenovergestelde van de andere coureurs." Hij gaf ermee aan niet gelukkig te zijn met het F1-bezoekje aan Saudi-Arabië, al voegde hij toe dat het niets zou oplossen als hij als enige niet zou racen.

Hamilton was eveneens duidelijk over de situatie van Mercedes. Volgens hem komt het merk met de ster anderhalve seconde per ronde tekort ten opzichte van Red Bull Racing qua race pace, en heeft het laatstgenoemde team in Bahrein nog niet eens alles laten zien. Hamilton zag naar eigen zeggen bij de autopresentatie in Silverstone al dat Mercedes er ook dit jaar niet bij zou staan, al noemt hij de opmerking dat het team niet naar hem heeft geluisterd 'een ongelukkige woordkeuze'. De Brit ging ook meteen in op geruchten dat hij Mercedes eventueel in zou ruilen voor een andere formatie.

Grote afwezige op de mediadag was Max Verstappen. De wereldkampioen moest door de gevolgen van buikgriep een dag later naar Saudi-Arabië vliegen dan aanvankelijk gepland, al is hij inmiddels alsnog in Jeddah aangekomen. Verstappen liet weten dat hij inmiddels is hersteld van het buikvirus, al laten F1-coureurs zich nooit helemaal in de kaarten kijken en willen ze zeker geen signaal aan de concurrentie afgeven. Vrijdag moet blijken of Verstappen zijn rondjes helemaal probleemloos kan afwerken, al zal hij sowieso instappen en is het natuurlijk te hopen dat hij meteen weer de oude is.

In dat geval begint de Limburger als favoriet aan het raceweekend, al verwacht hij dat de verschillen kleiner zijn dan in Bahrein. Het komt doordat de bandenslijtage in Jeddah een minder grote rol speelt en doordat de lay-out iets beter bij Ferrari moet passen dan Bahrein. Dat gezegd hebbende, kent Ferrari met de gridstraf voor Charles Leclerc wel een valse start. De Monegask moet de limiet van twee control electronics na één raceweekend al overschrijden, hetgeen haast wel een nieuw record moet zijn. Volgens Ferrari valt dit buiten de betrouwbaarheidsingrepen van afgelopen winter en is er ook goede hoop dat dit euvel nu is verholpen. De afgelopen dagen gingen er verder veel verhalen rond over interne onrust - ook meer door het vertrek van David Sanchez en geruchten over Laurent Mekies - maar daar hebben de coureurs bijzonder gedecideerd op gereageerd.

Die reactie komt net als al het bovenstaande, Aston Martin en waarom Nyck de Vries een sterker AlphaTauri verwacht aan bod

