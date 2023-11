Waarom Verstappen niets heeft gemist, het verhaal achter crash Russell in F1-test

Voor het laatst dit kalenderjaar mochten teams hun 2023-auto's uit de pitboxen halen. Twintig auto's en in totaal 25 coureurs waren present voor wat een bandentest en young driver test ineen was. Teams moesten één auto laten besturen door een rookie en mochten voor de andere bolide een vaste coureur inzetten, of zoals bij bijvoorbeeld Ferrari beide coureurs. Max Verstappen ontbrak op de deelnemerslijst zoals hij donderdag al aan deze website had laten weten. Gevraagd of de wereldkampioen dinsdag ook present zou zijn, luidde het antwoord: "Nee, gelukkig niet!"

Veel heeft Verstappen echter niet gemist. Zo hebben teams 'gewoon' nog de banden van 2023 getest, aangezien de Formule 1 die volgend jaar zal behouden. Het idee was eigenlijk om over te stappen op compleet nieuwe banden, die zonder bandenwarmers zouden werken. Teams hebben dat voorstel tijdens het raceweekend in Spa-Francorchamps echter van tafel geveegd en in Abu Dhabi vastgesteld dat bandenwarmers ook in 2025 moeten blijven. Het betekent dat de banden volgend jaar niet veranderen en betekent - in combinatie met een stabiel reglement - ook dat Verstappen dinsdag eigenlijk niets heeft gemist. Technische noviteiten waren er immers niet. Teamgenoot Sergio Perez liet weten dat de test voor hem wel zin had, aangezien hij zich minder comfortabel voelde dan Verstappen in de RB19 en dus meer dingen wil proberen richting 2024.

Het verhaal van de banden levert wel een vraagteken voor volgend jaar op: want kunnen deze banden het wel aan als teams onherroepelijk weer meer downforce gaan vinden? Eerder dit jaar kwamen de FIA en Pirelli voor het raceweekend op Silverstone immers met een nieuwe constructie voor de dag om klapbanden te voorkomen. Het is één van de vragen die aan bod komt in de video bovenaan deze pagina, net als de snelste tijd van Esteban Ocon, een nieuwe trainer voor Verstappen en hoe nieuwkomers in de Formule 1 hun eerste ervaringen beschrijven.

Red Bull gebruikt testdag voor simulator, Russell crasht

Daarnaast ook volop aandacht voor Red Bull Racing, dat de bandentest vooral heeft aangegrepen om de simulator (nog) beter te maken. Perez had de ogen vooral op zijn eigen verbeteringen voor 2024 gericht, maar Jake Dennis zat in de tweede auto. De Brit is niet alleen regerend wereldkampioen Formule E, maar ook een belangrijke simulatorcoureur voor Red Bull. Na afloop legde hij onder meer aan Motorsport.com uit hoe de data van vandaag en zijn input kunnen worden gebruikt om de correlatie tussen simulator en realiteit te verbeteren. Dennis deed uit de doeken dat het bandenmodel nog voor verbetering vatbaar was, net als de manier waarop het gevoel van snelheid - met vibraties en dergelijke - wordt doorgegeven aan de coureurs.

In de video-analyse mag de crash van George Russell natuurlijk ook niet ontbreken. Beelden van de bandentest werden niet vrijgegeven, waardoor zij die niet op het circuit waren de actie maar moeilijk konden volgen. Op de schermen in het mediacentrum volgde na het moment van Russell alleen de melding "car number 63 stopped at turn 6". Bij een kijkje in de pitstraat bleek er meer aan de hand te zijn geweest. Zo werd de W14 weer afgeleverd bij het team van Mercedes, maar wel zwaar beschadigd. Vooral rechtsvoor is de impact behoorlijk geweest, zoals met name aan de voorwielophanging te zien is. Mercedes heeft nadien laten weten dat een 'car failure', oftewel een technisch probleem, de boosdoener is geweest en dat Russell pas daarna is gecrasht. Het team wil dit technisch mankement niet verder specificeren, maar Russell zou in ieder geval rechtdoor geschoten zijn bij bocht 6 - de chicane die normaal een zeer ongewone plek vormt om te crashen - en vervolgens een impact rechtsvoor hebben gehad. De coureur zelf is oké, maar dat viel natuurlijk niet te zeggen van zijn auto. De testdag van Russell is tot een vroegtijdig einde gekomen, hetgeen eveneens uitgebreid aan bod komt in de video vanuit Abu Dhabi die bovenaan deze pagina te bekijken valt.

Deze F1-update wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks.nl. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!