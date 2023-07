F1-update: Masterclass Max Verstappen in België, boordradio’s met Lambiase meest besproken Het is zomerstop in de Formule 1 en Max Verstappen heeft al tien overwinningen achter zijn naam staan. De Red Bull-coureur kan rekenen op 125 punten voorsprong in het WK en deelt met veel machtsvertoon de lakens uit. De Grand Prix van België vormde bepaald geen uitzondering. Verstappen zegevierde met speels gemak vanaf P6, al ging het na afloop in de paddock vooral over de boordradio's met race-engineer Gianpiero Lambiase. Niels Dijksterhuis en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als wederom een gesneuvelde Red Bull-bokaal, Toto Wolff die aangeeft dat het stuiteren terug is bij Mercedes en het moment met Carlos Sainz en Oscar Piastri in La Source-hairpin.