F1-update: Hamilton op pole, maar helpt warme zondag Verstappen in Hongarije?

Max Verstappen leek zaterdag favoriet voor de beste startplek op het circuit waar hij in 2019 zijn eerste pole-position greep, maar de zaterdag verliep niet helemaal naar wens voor de Limburger. Verstappen worstelde naar eigen zeggen met de balans in de RB19. Hij miste grip aan de voorkant - voor de rijstijl van de wereldkampioen erg belangrijk - en noemde het 'rijden op ijs'. Het maakte de weg vrij voor een andere polesitter en die luisterde voor de 104de keer in zijn Formule 1-carrière naar de naam Lewis Hamilton. De Brit imponeerde niet voor het eerst op de Hungaroring, een circuit waarop hij sowieso goed uit de voeten kan en schonk Mercedes voor het tweede jaar op rij pole in Hongarije. Vorig jaar was George Russell nog de man, ditmaal sneuvelde hij in Q1 en was hij bepaald niet te spreken over de uitvoering door zijn team.

Hamilton concludeerde daarentegen dat de set-up veranderingen die hij van vrijdag op zaterdag heeft doorgevoerd feilloos werken en voegde toe in de laatste run alle risico's te hebben genomen. Het leverde hem de middelste plek in de persconferentie op, al luidt de vervolgvraag logischerwijs of hij daar zondag nogmaals mag plaatsnemen. Hamilton wees bij de beantwoording resoluut naar de race pace van Verstappen, die volgens hem 'zeer indrukwekkend' was. De Nederlander hield zelf echter een ferme een slag om de arm door te stellen dat de data van vrijdag niet representatief is en dat Mercedes doorgaans beter is tijdens de race dan in kwalificaties. Dat laatste geldt echter ook voor de RB19, waarbij er nog een factor van belang meespeelt: het weer. Op een vraag van Motorsport.com liet Verstappen namelijk weten dat het morgen warmer beloofd te worden in Hongarije en dat die hogere temperaturen Red Bull in de kaart kunnen spelen.

Bij het team uit Milton Keynes komen ook meteen de vragen op of de balansproblemen samenhangen met de upgrades en met de verminderde rijtijd door het kwalificatie-experiment. Verstappen beantwoordde beide met 'nee' en denkt dat Red Bull gewoonweg een verkeerde afslag heeft genomen. Voor McLaren geldt dat laatste absoluut niet. Het team imponeerde op Silverstone, maar nagenoeg iedereen in de paddock (McLaren-mensen voorop) dachten dat het op de high-downforce baan bij Boedapest lastiger zou worden. In realiteit bezetten Lando Norris en Oscar Piastri echter de plekken drie en vier en waren beide mannen daar ook nog een klein beetje ontevreden over.

Achter McLaren was weer een sensatie van deze kwalificatie te vinden in de persoon van Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu. De Chinees wist onder meer het Ferrari-duo en Fernando Alonso achter zich te houden, waarbij de Spanjaard na afloop met spraakmakende teksten kwam in de paddock. Volgens hem ligt het wegzakken van Aston Martin niet alleen aan de upgrades van andere teams, maar ook aan de nieuwe Pirelli-constructie die op Silverstone is geïntroduceerd. In zijn optiek remt die ingreep Red Bull en Aston Martin af, terwijl die Mercedes en McLaren juist in de kaart zou spelen. Al deze dingen komen natuurlijk aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

