F1-update: Norris stunt met pole, Verstappen ziet Hamilton worstelen

In een nieuwe aflevering blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de zinderende kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland. Lando Norris bezorgde het team van McLaren in Sochi de eerste pole-position sinds de Grand Prix van Brazilië van 2012, twee weken nadat teamgenoot Daniel Ricciardo het team al de eerste overwinning had bezorgd sinds diezelfde race op Interlagos negen jaar geleden.

Norris deelt de eerste startrij zondag met voormalig teamgenoot Carlos Sainz, die zich in een regelrecht spektakelstuk voor het eerst op de voorste startrij kwalificeerde. George Russell maakte de verrassende top-drie compleet na opnieuw een sterke kwalificatie van de Williams-coureur. In de video bovenaan deze pagina uitgebreid aandacht voor deze drie uitblinkers.

Uiteraard worden in de F1-update ook de prestaties van het team van Mercedes besproken. Hoe verklaarde teambaas Toto Wolff de tegenvallende tactiek van zijn team en wat was na afloop de reactie van Lewis Hamilton, die tot twee keer toe de muur raakte in Q3? We sluiten af met de reactie van Max Verstappen en een vooruitblik op de race van zondag. Kan de Nederlander zich met de Red Bull nog naar het podium knokken in Sochi of is dat een brug te ver?

