Formule 1 GP van Mexico
F1-update: Kimi Antonelli schrijft geschiedenis in Mexico, het verhaal achter Max Verstappens zege
De Grand Prix van Mexico, Max Verstappens overwinning en bovenal de wereldtitel van Kimi Antonelli uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Ronald Vording
Gepubliceerd: 2 nov 2026, 05:57
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Kimi Antonelli is in Mexico tot de jonge wereldkampioen ooit gekroond in de Formule 1. De Mercedes-coureur zei dat hij tijdens de slotronde door de tranen het circuit al bijna niet meer kon zien en was ook bijzonder emotioneel na afloop. Met name het moment dat Max Verstappen en Lewis Hamilton hem op de schouders namen, wil hij koesteren en letterlijk inlijsten. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de vraag met welk nummer Antonelli volgend jaar gaat rijden. Verder natuurlijk alle aandacht voor Verstappens zesde zege in Mexico en de cruciale factoren daarin. Tot slot ruim baan voor de oplopende spanningen bij Ferrari, waar teambaas Frederic Vasseur zeer gefrustreerd was over het weggooien van een potentiële één-twee en Lewis Hamilton zich tijdens de persconferentie in zeer harde bewoordingen heeft uitgelaten over Charles Leclerc.
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