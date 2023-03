F1-update: Kapotte aandrijfas nekt Max Verstappen, wat is mogelijk vanaf P15?

Kwalificeren in Jeddah en Max Verstappen is vooralsnog niet zo'n gelukkig huwelijk gebleken. In 2021 leek de latere wereldkampioen al op weg naar pole in een ronde waar Fernando Alonso met grote ogen naar keek. Bij het uitkomen van de laatste bocht ging het echter mis. Dit jaar leek die eerste pole in Saudi-Arabië er alsnog te komen, maar technisch malheur besloot anders. De aandrijfas ging rechtsachter kapot, waardoor Verstappen zich al eerder in het vierkantje kon melden dan dat hem lief was.

Eerste vraag luidt of het probleem past bij een patroon, aangezien Red Bull Racing en ook zusterteam AlphaTauri al meerdere componenten hebben gewisseld. Christian Horner zei van niet en noemde de bakwissels voor beide auto's ook 'gepland'. Alhoewel dat laatste om meerdere redenen onwaarschijnlijk lijkt, verduidelijkte hij wel dat er op het eerste oog geen link met de andere kwesties bestaat. De blik van Horner is vooral op morgen gericht en op de vraag waar Verstappen na een inhaalrace kan uitkomen.

De Nederlander liet zelf optekenen dat hij in de eerste ronden uit de mêlee moet blijven en dat Red Bull wel een auto heeft om de schade mee beperkt te houden. Aan winst wil hij nog niet denken, al durfde hij het woord podium wel in de mond te nemen. De data laat in ieder geval enkele hoopgevende signalen zien voor Red Bull, ook als je kijkt waar Sergio Perez het heeft gewonnen ten opzichte van Charles Leclerc en Fernando Alonso. Die vergelijking komt natuurlijk aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

Daarin ook aandacht voor de verwachtingen van de Spanjaard, het verschil tussen George Russell en Lewis Hamilton en de dag van Nyck de Vries. De Nederlander noemde de zaterdag zelf 'rommelig', vooral doordat hij de derde vrije training moest missen door een motorwissel. Rijtijd is op een stratencircuit cruciaal en juist daar ontbrak het zaterdag aan. Dat gezegd hebbende, had zijn laatste poging in Q1 hem alsnog richting de tijd van Yuki Tsunoda moeten brengen, ware het niet dat hij door een probleem met de batterij al vroeg door het elektrisch vermogen heen was en naar eigen zeggen tweeënhalve tienden heeft verloren.

