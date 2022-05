F1-update: Red Bull-Porsche, plannen voor 2026 al in gang gezet?

Tijdens een gesprek met inwoners van Wolfsburg benadrukte VW CEO Herbert Diess nogmaals: dit is voor Audi en Porsche hét moment om in de Formule 1 te stappen. De topman legde uit dat het om meerdere redenen nu of pas over tien jaar zou kunnen zijn. Door de groei van de sport in Amerika, de potentie in Azië en de omslag in het motorreglement wil VW de kans van 2026 niet aan zich voorbij laten gaan. Die ambitie is natuurlijk één ding, maar waarom dan meteen met twee verschillende merken? Het is één van de vragen die aan bod komt in een extra aflevering van de F1-update.

Daarin ook volop aandacht voor de vraag waarom er nog geen officiële aankondiging van het nieuws vanuit Audi en Porsche zelf is. Alle besturen die er een woordje over moeten doen, zijn inmiddels akkoord, maar witte rook ontbreekt nog. Waarom? Het simpele antwoord luidt dat het motorreglement voor 2026 nog niet officieel is gepresenteerd door de FIA en Formule 1, het iets complexere antwoord luidt dat de details momenteel nog politieke twistpunten zijn. Die laatste woorden slaan vooral op de concessies voor nieuwkomers, oftewel hoeveel tijd zij op de testbank moeten krijgen en hoeveel meer ze mogen uitgeven onder het budgetplafond voor motoren.

Daar staat tegenover dat concurrenten de keiharde garantie willen dat de motorprojecten van Audi en Porsche volledig van elkaar worden gescheiden. Rivalen willen tegen iedere prijs voorkomen dat beide merken concessies krijgen, om vervolgens de testbanktijd te delen en één krachtbron van twee verschillende stickertjes te voorzien. VW zegt dit laatste overigens ook niet van plan te zijn, onder meer doordat Porsche de handen ineen moet slaan met Red Bull en het laatstgenoemde merk in Milton Keynes al aan een faciliteit werkt. Het papierwerk zou volgens bronnen zelfs al klaar liggen, waardoor Red Bull-Porsche een feit moet worden.

Maar zijn de genoemde faciliteiten en al het geïnvesteerde geld in Red Bull Powertrains dan geen weggegooid geld als Porsche er toch bij komt? Het antwoord op deze vraag komt met nog veel meer informatie aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is. Daarin ook meer uitleg over de situatie van Audi (en McLaren) en wat een samenwerking 'auf Augenhöhe' tussen Red Bull en Porsche in moet houden.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!