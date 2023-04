F1-update: Hoe Porsche tussen wal en schip is beland met de F1-plannen

Het Formule 1-motorreglement dat in 2026 van kracht moet zijn, is voor een aanzienlijk deel geschreven met nieuwe toetreders in het achterhoofd. Zo neemt F1 afscheid van de complexe MGU-H en kunnen nieuwe merken ook op concessies rekenen, waarbij Red Bull Powertrains overigens op negentig procent nieuwkomersstatus lijkt uit te komen. Daarover meer in dit artikel. De concessies gaan over extra uren op de testbank, eenmalig meer mogen uitgeven om de motorfaciliteit op orde te brengen en jaarlijks ook iets meer mogen uitgeven onder het motorische budgetplafond.

Porsche was één van de merken die ermee over de streep moest worden getrokken. Zo stond de Formule 1 eigenlijk met open armen te wachten en was FIA-president Mohammed Ben Sulayem er individueel ook veel aan gelegen om het prestigieuze sportwagenmerk binnenboord te halen. De Volkswagen Group was er zelf eveneens happig op om met twee merken - los van elkaar - in te stappen, hetgeen samenhangt met de straatauto's van beide merken en dus met de bredere strategie. Wat die strategie voor Audi en Porsche precies is, komt aan bod in de bovenstaande video.

In eerste instantie leek het voor Audi een lastig verhaal te worden na het mislukken van de onderhandelingen met McLaren. Die gesprekken zijn onder meer stukgelopen op de naam van het raceteam, die McLaren natuurlijk niet zomaar wilde opgeven. Bij Porsche en Red Bull Racing leek het dankzij een Oostenrijkse driehoek - Fritz Enzinger, Helmut Marko en wijlen Dietrich Mateschitz - juist razendsnel te gaan. Eerstgenoemde heeft laten weten dat er zelfs al een handdruk was, maar dat Red Bull de deal nadien niet heeft doorgezet en dat het team voor een andere constructie heeft gekozen - zoals bekend uiteindelijk een deal met Ford. Waarom dat precies is, komt net als de daaropvolgende gesprekken tussen Porsche en McLaren aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is. De conclusie daarvan luidt dat Porsche, met de Honda-aanpak aan het ene uiterste en de whatever it takes-aanpak van Audi aan het andere uiterste, tussen wal en schip is beland.

