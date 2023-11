F1-update: Hoe Verstappen de sprint domineerde, reversed grid toch een optie in F1?

Max Verstappen heeft voor de vierde keer dit jaar een sprintrace naar zijn hand gezet. De wereldkampioen heeft zelfs meer dan vijftig procent van alle sprintraces gewonnen die er tot dusver in de Formule 1 zijn verreden, al betekent dat nog niet dat hij erover te spreken is. Op het Autodromo José Carlos Pace moest hij de sprintpole aan Lando Norris laten, maar was het in de eerste bocht al bingo. Doordat P2 aan de binnenkant ligt, hoeft dat op Interlagos niet eens een nadeel te zijn. Het is andermaal gebleken. Met name in de tweede tractiefase bleek Verstappen beter, waardoor hij de binnenlijn kon claimen.

Nadien stond er geen enkele maat meer op de man met startnummer 1, die Lewis Hamilton in 24 rondjes bijvoorbeeld op meer dan dertig seconden heeft gereden. Het laat meerdere dingen zien. Ten eerste onderstreept het dat Red Bull de race pace-problemen van 2022 wel aardig onder controle lijkt te hebben, waarbij Verstappen aangaf geen enkele ronde te hebben gepusht. In werkelijkheid kan dat op Interlagos ook nauwelijks en draait het altijd om de balans: zo hard mogelijk pushen zonder de banden te snel naar de vaantjes te helpen. Red Bull is daar goed is, hetgeen ook deels verklaart waarom het team niet wel vaart bij een maximale sprintlengte zoals in Qatar. Het verschil laat anderzijds natuurlijk ook zien dat de race pace van Mercedes - in ieder geval op softs - niet goed was, waardoor Hamilton benadrukte dat de balans met name aan de achterkant verkeerd was.

De zevenvoudig wereldkampioen moest onder meer Yuki Tsunoda voor zich dulden, hetgeen zowel de Japanner als AlphaTauri als collectief op lof komt te staan. Zo reed Daniel Ricciardo in Austin al indrukwekkend rond en markeert de huidige vorm een groot contrast met het begin van dit jaar, toen Nyck de Vries en Tsunoda nog achteraan hobbelden. Het zegt iets over de doorontwikkeling en komt natuurlijk aan bod in de video bovenaan deze pagina. Daarin ook aandacht voor Sergio Perez, Verstappen die de aangepaste pitstraatregel niets vindt en het verdict na alle sprintraces van dit jaar. Zo klinken er steeds meer stemmen om reversed grid toch maar eens weer te overwegen - Hamilton, Perez en Horner - maar kan ook de vraag worden gesteld of het niet gewoon tijd is om afscheid te nemen van het hele sprintformat? Verstappen is in ieder geval die laatste mening toegedaan en beantwoordt de vraag dan ook bevestigend.

