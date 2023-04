F1-update: Hoe Max Verstappen over zijn F1-toekomst denkt en Baku chaos uitlokt

Azerbeidzjan heeft in de relatief bescheiden Formule 1-historie die het kent al veel spraakmakende momenten opgeleverd. Het atypische stratencircuit valt met recht een uitdaging voor de teams te noemen. Zoals in deze eerdere analyse al eens uitgebreider is uitgelegd, worden er twee compleet tegenstrijdige dingen op hetzelfde rondje van de auto's gevraagd. Zo vergt het stuk van twee kilometer vol gas normaliter een Monza set-up met weinig luchtweerstand, maar is voor de technische middensector idealiter een Monaco-afstelling met veel meer downforce gewenst. Het maakt de uiteindelijke keuze altijd een compromis, waarbij uiteenlopende set-ups vergelijkbare rondetijden kunnen opleveren. Dit maakt het extra interessant. Teams hebben met andere woorden iets te kiezen.

Een goede keuze maken, wordt dit weekend nog verder bemoeilijkt doordat de Grand Prix van Azerbeidzjan het eerste sprintweekend van dit jaar is. Teams en coureurs krijgen slechts één training alvorens parc fermé van kracht is, waarbij voor hen niet te hopen is dat de trainingstijd nog verder wordt ingeperkt door rode vlaggen. Het sprintweekend volgt zoals bekend een nieuw format met een extra kwalificatie en de zaterdag als op zichzelf staande sprintdag. De Formule 1-organisatie hoopt dat coureurs op deze manier meer risico's gaan nemen, al valt dat in de praktijk te bezien. Een crash kan onder het budgetplafond nog altijd zeer kostbaar blijken en een streep zetten door toekomstige updates. Het is ook meteen de reden waarom Max Verstappen weinig verheffends van de verandering verwacht.

Met de Nederlander ging het donderdag vooral over zijn toekomst. Hij heeft al eens aangegeven 'niet al te lang in F1 te blijven' als de sport nog verder aan het format gaat rommelen en de kalender steeds verder gaat uitbreiden. Maar hoe serieus moeten we die woorden nemen, kan het na 2028 echt einde oefening zijn voor Verstappen in F1? De Limburger gaf in Baku uitgebreid tekst en uitleg, hetgeen natuurlijk ook aan bod komt in de video bovenaan deze pagina. De regerend wereldkampioen liet weten zich richting 2028 in ieder geval opnieuw de vraag te stellen 'is dit het allemaal nog wel waard?' Verstappen gaf toe dat die vraag gezien zijn succes en het salaris vreemd kan overkomen op buitenstaanders, maar heeft zelf nog andere ambities. Zo wil hij de endurance-racerij in en liet hij vandaag weten op termijn ook best een eigen raceteam te willen oprichten.

Bij een ander team, het zusterteam van Red Bull, zijn er woensdag al ingrijpende veranderingen aangekondigd. Zo gaat de toplaag van AlphaTauri volledig op de schop. Franz Tost vertrekt na dit jaar als teambaas en met Laurent Mekies is zijn opvolger alvast bekend. Minstens zo interessant is dat voormalig FIA-man Peter Bayer is binnengehaald als CEO. Hoe kijkt Nyck de Vries naar deze ingrepen en wat betekenen die eigenlijk voor het team? Het komt uitgebreid aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als de situatie bij Ferrari en personele wijzigingen bij Mercedes.

