F1-update: Hoe Verstappen mokerslag uitdeelt in Bahrein, te weinig koeling Mercedes

Max Verstappen is het Formule 1-seizoen 2024 in stijl begonnen. Waar de verschillen in de kwalificatie nog klein waren, bleek de Red Bull-coureur tijdens de race met recht een klasse apart. Hoe kan het verschil tussen vrijdag en zaterdag zo immens groot zijn, en kan Red Bull na dit eerste waarschuwingsschot wellicht alle races winnen in 2024? Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, met daarin ook ruim baan voor de visie van Helmut Marko. Verder aandacht voor het verschil met Sergio Perez, remproblemen bij Ferrari, een opgetogen Carlos Sainz, te weinig koeling bij Mercedes en enige onvrede tussen Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo over de teamorder bij RB.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!