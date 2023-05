F1-update: Hoe Honda en Aston Martin elkaar vonden en Red Bull niet meer kon Honda komt in het Formule 1-seizoen 2026 terug van eigenlijk nooit weggeweest. Het Japanse merk is achter de schermen nog altijd een belangrijke factor in het huidige Red Bull-succes, maar zal de handen onder het nieuwe motorreglement ineenslaan met Aston Martin. Waarom was een langere samenwerking met het team van Max Verstappen en Sergio Perez niet mogelijk en hoe hebben Aston Martin en Honda elkaar nadien precies gevonden? Bjorn Smit en Ronald Vording bespreken het in een extra F1-update, net als 'de factor Alonso' en de verdere gevolgen van het inruilen van Mercedes: hoe deze zet in een bredere strategie past.