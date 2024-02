F1-update: Hoe Aston Martin iets over Mercedes verklapt, Alonso in beeld bij Wolff?

Het door Aston Martin gepresenteerde strijdwapen voor het Formule 1-seizoen 2024 laat interessante, technische veranderingen zien. Bovenal verklapt de nieuwe creatie uit Silverstone iets over de richting die Mercedes dit jaar ook in zal slaan. De AMR24 is qua sidepods een evolutie van de 2023-auto, maar de grootste verandering is zonder enige twijfel aan de achterkant van de auto te vinden, bij de achterwielophanging om precies te zijn. Aston Martin stapt dit jaar over op een push-rod, waarmee verschillende formaties andermaal - ditmaal de door Mercedes aangedreven teams - het beproefde recept van Red Bull Racing en McLaren uit de voorbije seizoenen volgen.

Op rijdersvlak is de line-up van Aston Martin onveranderd, al luidt de vraag in het vroeg opengebroken silly season of dat op lange termijn ook zo blijft. Fernando Alonso heeft een aflopend contract, waardoor er nu al vragen opkomen hoelang hij zelf nog door wil en of hij voorzichtig om zich heen kijkt, bijvoorbeeld naar het zitje dat bij Mercedes vrijkomt? Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, waarin er ook aandacht is voor Alonso's reactie op de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari.

