F1-update: Hoe het afgelasten van Imola F1-teams voor een lastig dilemma stelt

Imola zou de start van het Europese Formule 1-seizoen moeten markeren, maar het raceweekend in de normaliter schitterende omgeving is helaas letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Hevige regenval en overstromingen - ook de rivier meteen naast het circuit - maken racen onbegonnen werk. Daarnaast speelt er nog een tweede factor een rol: zelfs al zou er in een zeer onwaarschijnlijk scenario zaterdag of zondag wel te rijden vallen, dan nog kost een Grand Prix politie-inzet en de inzet van andere hulpverleners. Die mensen zijn deze dagen natuurlijk op een veel waardevollere manier te gebruiken dan bij een F1-race, waardoor er ook zeker een ethische kant aan dit verhaal zit.

In de paddock is dan ook begripvol gereageerd op het nieuws. Teams noemen een streep door de race zetten de enige logische keuze en ook Max Verstappen is die mening toegedaan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor F1 CEO Stefano Domenicali, die zelf uit de regio komt en een belangrijke rol in de besluitvorming heeft gespeeld. Hoe die besluitvorming precies is gegaan en hoe mensen in de paddock op de hoogte zijn gehouden, valt te zien in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

Daarin ook aandacht voor twee andere vragen die nu opkomen. De eerste luidt natuurlijk wat er met de Grand Prix van Emilia-Romagna moet gebeuren. F1 is in persberichten altijd zeer voorzichtig om van een definitieve afgelasting te spreken en houdt uit financiële en juridische overwegingen alle opties open. Met een beetje boerenverstand valt echter te zien dat Imola inpassen in het restant van dit jaar zeer lastig, zo niet onmogelijk, gaat worden. Zo kan Imola niet aan het eind van deze triple header, doordat het logistiek niet met Canada te combineren valt. De vrije week tussen Silverstone en Boedapest gaat ook al niet, doordat er dan twee 'double headers' aan elkaar worden gekoppeld en er dus vijf races achter elkaar zouden plaatsvinden. Na Monza is het Europese seizoen voorbij en de vrije week die dan volgt, is logistiek ook niet haalbaar doordat Singapore en Japan nadien volgen. Doordat er daarna enkel nog flyaways plaatsvinden, is het inkorten van de zomerstop (na Spa of voor Zandvoort) in theorie de enige mogelijkheid, al maakt F1 daar gezien de summer shutdown en de vakanties van onder meer monteurs geen vrienden mee in de paddock.

Een jaar uitstellen is derhalve een logischer en een waarschijnlijker scenario. Tweede vraag is wat teams met de updates gaan doen, die op grote schaal voor Imola waren gepland. Ferrari had al op tijd geanticipeerd door de introductie van een nieuwe achterwielophanging uit te stellen tot de Spaanse Grand Prix in Barcelona. Mercedes zou in Italië echter wel met een groot pakket voor de dag komen. Wordt dat pakket simpelweg uitgesteld naar de eerstvolgende Grand Prix of is het risico van Monaco (veel) te groot en is Barcelona dus veiliger? Het zijn vragen waar niet alleen Mercedes voor staat, maar ook veel teams daarachter die updates hebben gepland - waaronder AlphaTauri met een nieuwe vloer. Al deze aspecten komen uitgebreid aan bod in een extra, ingelaste aflevering van de F1-update.

