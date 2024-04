De eerste sprintkwalificatie van het jaar is uitgedraaid op een spektakelstuk. De Formule 1-terugkeer naar China samen laten vallen met een sprintweekend leek vooraf al een recept voor onverwachte wendingen en die zijn er vrijdag meteen gekomen. Zo was niet Max Verstappen na afloop van de sprintkwalificatie bovenaan de tijdenlijst te vinden, maar was die eer juist weggelegd voor Lando Norris. De McLaren-coureur hield het hoofd knap boven water toen de hemelsluizen opengingen, al zette de FIA in eerste instantie nog een streep door zijn snelste SQ3-ronde. Norris kreeg de tijd volledig terecht terug, maar wat is het verhaal daar precies achter? En hoe verklaren Verstappen en Helmut Marko dat het in de regen moeizamer ging voor Red Bull Racing? Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als de tweede plek van Hamilton, Christian Horner die zich heeft uitgelaten over de rijdersmarkt en een vooruitblik op de zaterdagse actie in Shanghai.

