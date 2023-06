F1-update: Marko verbiedt F1-demo Verstappen op Nordschleife, Perez wil 'reset' in Canada

Na de start van het Europese seizoen in Monaco en Spanje is de Formule 1 de Atlantische Oceaan alweer overgestoken voor wat gerust een klassieker op de kalender mag worden genoemd: de Grand Prix van Canada. Het circuit in Montreal is geliefd onder coureurs, niet in de laatste plaats omdat er nog old school kerbstones liggen die de rijders echt kunnen aanvallen. Met de huidige generatie auto's lijkt dat iets moeilijker dan voorheen, al heeft Max Verstappen al laten weten dat dit circuit hem alsnog een soort kartbaangevoel geeft.

Met de Nederlander is ook meteen de grote favoriet volgens de bookmakers genoemd. Red Bull beschikt zoals bekend over een dominante auto, al heeft F1 CEO Stefano Domenicali al laten weten daar niets aan te gaan doen aangezien Red Bull afremmen met aangepaste regels 'niet correct' en ook 'niet eerlijk' zou zijn. Verstappen is die mening logischerwijs ook toegedaan, al hoopt hij wel dat het veld middels een soort natuurlijk proces vanzelf dichter bij elkaar komt. Waar Verstappen met overwinningen in Miami, Monaco en Barcelona het momentum goed te pakken heeft, ligt dat bij teamgenoot Sergio Perez anders. De Mexicaan kende lastige weekenden in het prinsdom en in Catalonië, waardoor hij op zoek is naar 'een reset' in Canada.

Alhoewel de Ferrari-coureurs dat woord niet gebruikten, valt het eigenlijk ook te zeggen van de Scuderia. Zo legde het Circuit de Barcelona-Catalunya volgens Carlos Sainz de tekortkomingen van de 2023-auto uit Maranello pijnlijk bloot. In Canada - waar Ferrari trouwens geen updates heeft - zou het beter moeten gaan, al neemt het niet weg dat Charles Leclerc de verrichtingen tot dusver 'ver onder de eigen verwachtingen' noemt. Bij Aston Martin is dat absoluut niet het geval, al viel de Spaanse GP - uitgerekend de thuisrace van Fernando Alonso - natuurlijk wel tegen. Laatstgenoemde verwacht echter dat het een one-off is geweest, al nuanceert hij de woorden van teameigenaar Lawrence Stroll, die dit weekend graag twee Aston Martins op het podium wil zien, wel iets. Mercedes had in de afgelopen race natuurlijk twee rijders op het ereschavot, al heeft Toto Wolff laten optekenen dat Canada een nieuwe test is, aangezien die baan op papier minder bij de W14 past.

Al deze dingen komen uitgebreid aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als Verstappen die van Helmut Marko (nog) geen F1-demo op de Nordschleife mag verzorgen en de vooruitblik van Nyck de Vries.

