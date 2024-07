Marko verklaart gat Norris en Verstappen, zijn Aston Martin-verhalen Newey waar?

Met Lando Norris en Oscar Piastri heeft McLaren na de vrijdagse F1-trainingen in Silverstone zelfs twee coureurs bovenaan de tijdenlijst staan. Helmut Marko analyseerde na afloop in de paddock waar het verschil tussen Norris en Max Verstappen precies in zat, waarbij hij ditmaal niet naar de motorstanden, maar vooral naar de baanomstandigheden wees. Marko concludeerde echter ook onomwonden dat Red Bull vooralsnog in zowel de korte als ook lange runs langzamer is dan Norris. De Oostenrijker ging ook meteen in op de nieuwe vloer van Red Bull, die hij slechts een kleine update noemt en op een halve tiende tijdwinst per ronde schat. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als harde woorden van Zak Brown over Red Bull in de persconferentie. In de video bovenaan deze pagina tot slot aandacht voor Carlos Sainz die toch weer in beeld is bij Mercedes, de overige updates en wat er momenteel in de paddock doorsijpelt na berichtgeving over Aston Martin en Adrian Newey.

