F1-update: GP Jeddah gaat vooralsnog door, Verstappen achter Ferrari

De koningsklasse van de autosport komt dit weekend voor de tweede keer naar het bloedsnelle Jeddah Corniche Circuit. Normaliter haalt Aramco het beeld als titelsponsor van de Formule 1, maar dat was vrijdag compleet anders. Een installatie van het olieconcern is aangevallen door Houthi-rebbelen, waarbij de rookpluimen ook op het circuit zichtbaar waren. Voorafgaand aan de tweede vrije training zijn alle coureurs bijeengeroepen en na die oefensessie volgde er nogmaals overleg.

Voorlopige conclusie is dat het raceweekend met kennis van nu doorgaat zoals gepland, maar welke onderbouwing geven de Formule 1 en de FIA voor die keuze? En is er vanuit de paddock al gereageerd? Dit en natuurlijk nog veel meer komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden. Daarbij moet overigens aangetekend dat een extra bijeenkomst met de coureurs nog altijd gaande is, zelfs nog na 1.30 uur lokale tijd in Jeddah. Stefano Domenicali, Ross Brawn en meerdere teambazen zijn daarbij in en uit gelopen om met twijfelende coureurs in gesprek te gaan. F1, FIA en de teams hebben aangegeven door te willen, maar onder coureurs lijkt er twijfel.

Daarnaast natuurlijk ook aandacht voor de trainingen zelf. Ferrari heeft wederom de snelheid van de F1-75 getoond, maar door een klein schoonheidsfoutje van Charles Leclerc verliep toch niet alles crescendo. Max Verstappen heeft het programma naar eigen zeggen wel helemaal kunnen afwerken, maar ziet Ferrari qua snelheid juist weer een visitekaartje afgeven. En tot slot: wat zeggen de FIA-documenten voor de technical viewing - dit jaar nieuw op vrijdag - eigenlijk over de oplossingen die Red Bull na Bahrein heeft gevonden? Je ziet het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!