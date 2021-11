F1-update: Geen vuiltje aan de (ijle) lucht voor Verstappen in Mexico

Max Verstappen werd voorafgaand aan het weekend in Mexico al getipt als de grote favoriet voor de overwinning dit weekend. Die favorietenrol maakt hij vooralsnog meer dan waar, door vrijdag de trainingsdag met een halve seconde voorsprong op de beide Mercedessen als snelste af te sluiten. Wat had de WK-leider zelf te melden na afloop en hoe blikte teamgenoot Sergio Perez terug op de trainingsdag voor zijn thuisrace? In bovenstaande video praten we je helemaal bij.

Verder uiteraard ook aandacht voor de reacties uit het kamp van Mercedes, dat vooralsnog duidelijk haar meerdere moet erkennen in Red Bull, en het volgende hoofdstuk uit de aanhoudende soap tussen Christian Horner en Toto Wolff. Ook in Mexico kunnen de teambazen van Mercedes en Red Bull het niet laten om de nodige speldenprikjes over en weer uit te delen.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!