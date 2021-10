F1-update: Gaat Verstappen eigenlijk wel profiteren van gridstraf Hamilton?

In een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de vrijdag van de Grand Prix van Turkije. De dag begon met het nieuws dat Lewis Hamilton in Istanbul wisselt naar zijn vierde verbrandingsmotor van het seizoen, wat hem zondag tien plaatsen gridstraf oplevert. Voorlopig is er echter nog geen man overboord bij het team van Mercedes, dat vrijdag ijzersterk uit de startblokken kwam in Turkije.

In de video bovenaan deze pagina uiteraard ook aandacht voor de dag van Max Verstappen, die juist een mindere dag kende met zijn witgekleurde RB16B. De Limburger kon vrijdag maar moeizaam de juiste afstelling van zijn Red Bull vinden en vertelde achteraf dat er nog flink wat werk aan de winkel is om de boel dit weekend recht te kunnen zetten.

De reacties van de hoofdrolspelers, een vooruitblik op de kwalificatie en een update over de stand van zaken omtrent het nog altijd niet vergeven tweede stoeltje bij Alfa Romeo voor 2022 zie je in een nieuwe Formule 1-update!

