F1-update: FIA doet voorstel aan Red Bull, Verstappen vindt ophef hypocriet

Het Circuit of the Americas was vorig jaar het decor van één van de mooiste races van het Formule 1-seizoen 2021. Max Verstappen en Lewis Hamilton legden elkaar het vuur rondenlang aan de schenen en ook op tactisch vlak dwongen Red Bull Racing en Mercedes elkaar tot het uiterste. De druk van de titelstrijd stond destijds vol op de ketel, hetgeen dit jaar compleet anders is. Nu mag Verstappen zich al tweevoudig wereldkampioen noemen bij aankomst in Texas. Enkel de constructeurstitel is nog te vergeven, maar daarvoor heeft Red Bull ook uitstekende papieren. Sterker nog: Ferrari moet dit weekend meer dan achttien punten inlopen om de strijd levend te houden.

Het vertrouwen is logischerwijs groot bij de brigade van Christian Horner, die als teambaas veel waarde hecht aan de eerste constructeurstitel sinds 2013. Dat geldt overigens ook vanuit financieel oogpunt. Niet alleen voor het team is dat van belang, maar ook voor alle teamleden aangezien de bonussen niet aan een rijderstitel zijn gekoppeld maar wel aan het constructeurskampioenschap.

Naast de huidige stand van zaken speelt er in Austin natuurlijk nog een andere kwestie rond Red Bull Racing: het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Donderdag bleek dat de FIA inmiddels een voorstel bij Red Bull heeft neergelegd. Voor de afhandeling van de zaak bestaan namelijk twee routes: het 'Cost Cap Adjudication Panel' van de FIA inschakelen of een schikking treffen met het team in kwestie. Bij procedurele en kleine overtredingen kan de FIA een voorstel aan het team doen en precies dat is inmiddels gebeurd. De inhoud is vooralsnog geheim, maar het woord is eigenlijk aan Red Bull. Als het team het FIA-voorstel verwerpt, wordt alsnog de procedure met het Cost Cap Adjudication Panel gevolgd. Wat er vooralsnog bekend is over de kwestie en hoe de coureurs in Austin reageren op alle reuring, komt natuurlijk aan bod in de video bovenaan deze pagina.

