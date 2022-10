F1-update: FIA en Red Bull praten over voorstel, banden goed voor Verstappen?

De naam van Charles Leclerc prijkte bovenaan na afloop van de tweede vrije training in Austin, al zei die sessie bijzonder weinig. Althans: bijzonder weinig voor de rest van dit raceweekend. Richting het Formule 1-seizoen 2023 is de verplichte bandentest wel zeer interessant te noemen. Zo heeft Pirelli waardevolle data verzameld over de richting die ingeslagen moet worden en weten teams nu enigszins waar ze bij de ontwikkeling van de nieuwe auto's rekening mee moeten houden.

Belangrijkste verschil met dit jaar zit volgens het Italiaanse merk in de voorbanden. De exemplaren voor 2023 moeten onderstuur tegengaan en dat is precies het punt waar Max Verstappen eerder dit jaar over klaagde. De logge voorkant kwam deels door het gewicht van de RB18, al speelden de banden eveneens een rol. Banden die de voorkant strakker maken, lijken dus koren op de molen voor de tweevoudig wereldkampioen - die voor zij rijstijl graag een scherpe voorkant en een losse achterkant heeft. Wat betreft de verdere baanactie toonde Verstappen zich hoopvol achter de Red Bull-garage. Volgens hem is Red Bull met een goede basis set-up naar Texas afgereisd en oogt het team competitief. Door de bandentest en dus beperkte rijtijd voorafgaand aan parc fermé kan dit een factor van belang blijken - ook voor teamgenoot Sergio Perez, die een gridstraf incasseert.

Achter de schermen is het budgetplafond natuurlijk nog steeds het voornaamste gespreksonderwerp. Red Bull had een extra persconferentie van Christian Horner op de planning staan deze vrijdag, maar die is uitgesteld doordat het gesprek met FIA-president Mohammed Ben Sulayem eveneens werd uitgesteld. Tussen de eerste en tweede vrije training is het alsnog tot een gesprek gekomen, waarna de FIA heeft beloofd om met een terugkoppeling te komen. Een officiële verklaring is er nog niet, al wordt wel steeds duidelijker hoe het verschil tussen de Red Bull-berekeningen en FIA-berekeningen wellicht te verklaren valt. Welke factoren daarbij een rol zouden kunnen spelen, komt natuurlijk aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is - net als reuring over de Mercedes-voorvleugel en de aanstaande motorwissel voor Leclerc.

