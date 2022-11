F1-update: FIA niet sterk bij Verstappen-Hamilton, principekwestie met Perez?

Veel leek er in Brazilië niet meer op het spel te staan, maar het raceweekend heeft bijzonder veel stof doen opwaaien. Aan het eind van de rit heeft Mercedes de vurig gewenste zege te pakken, waarvoor zowel het team als ook George Russell lof verdient. Het merk met de ster heeft dit jaar grote stappen moeten zetten met de (in het begin stuiterende) W13, waardoor deze één-twee een welkome opsteker is. Als individu heeft Russell ook indruk gemaakt. Hij reed soeverein, had alles op ieder moment onder controle en deed daarmee aan zijn beste GP3- en Formule 2-dagen denken.

De 'Doppelsieg' van Mercedes was normaliter hét gesprek van de dag geweest, ware het niet dat er in Sao Paulo nog veel meer speelde. Zo kwam het na de herstart tot contact tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De Nederlander zat 'significant' naast zijn tegenstrever van vorig jaar, zoals de rules of engagement van de FIA dat voorschrijven. De verdedigende partij wordt in dat geval geacht om ruimte te laten. In plaats van deze richtlijnen te volgen of het moment als een race-incident af te doen, besloten de stewards voor een besluit te gaan dat niet meteen in lijn met de verwachtingen lag. De situatie legt - volledig los van de betrokken coureurs - een pijnpunt bloot waar rijders dit hele seizoen al over klagen: duidelijkheid en consistentie ontbreken, waardoor er voor toeschouwers en zelfs deelnemers weinig houvast is.

In de slotfase vond een minstens zo curieus moment plaats. Verstappen werd door Red Bull gesommeerd de zesde plek terug te geven aan Sergio Perez, maar weigerde. Het leek een nogal vreemde actie. Voor de Nederlander staat er immers niets meer op het spel, terwijl Perez de punten goed kan gebruiken. Het bleek een principekwestie te zijn over 'iets wat in het verleden is gebeurd', zo legde Verstappen in het vierkantje uit. De blik is daarbij op de kwalificatie in Monaco gericht en een al dan niet bewuste crash van Perez, die nu (met onboardbeelden en telemetrie) onder een vergrootglas ligt.

Intern is er over de kwestie gesproken, waarna de neuzen volgens alle Red Bull-kopstukken nu weer dezelfde kant op staan. Verstappen heeft toegezegd Perez indien nodig te helpen in Abu Dhabi, al is de gang van zaken op z'n minst merkwaardig te noemen. Het komt natuurlijk aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als de doorontwikkeling van Mercedes gedurende 2022 en waarom Ferrari niet van posities heeft gewisseld met beide coureurs.

