F1-update: FIA legt uit waarom Verstappen pole houdt, hoe De Vries Marko heeft overtuigd Max Verstappen heeft zich zaterdag in Japan in de best mogelijke uitgangspositie gebracht voor zijn jacht op de tweede wereldtitel. De Red Bull Racing-coureur kwalificeerde zich naar de eerste startplek, maar moest nog wel even een bezoekje brengen aan de stewards. Dat liep af met een reprimande, maar de FIA lichtte deze keuze wel toe. Het grootste nieuws kwam zaterdagochtend: Nyck de Vries rijdt vanaf 2023 voltijd in de Formule 1 bij AlphaTauri. Hij volgt de naar Alpine vertrekkende Pierre Gasly op. Red Bull-adviseur Helmut Marko legt uit hoe De Vries hem heeft overtuigd. Kortom, er wordt genoeg besproken in deze verse F1-update met Niels Dijksterhuis en Ronald Vording.