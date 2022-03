F1-update: Ferrari maakt het waar in Bahrein, Verstappen denkt zondag terug te slaan

De eerste Formule 1-kwalificatie van het seizoen stelde niet teleur. Ferrari heeft zijn solide vorm die het liet zien in de F1-tests bevestigd en maakte tevens indruk met de razendsnelle power units. Max Verstappen kwalificeerde zich uiteindelijk op de tweede positie, waardoor de Nederlandse Red Bull-coureur in ieder geval een Ferarri achter zich wist te houden. Carlos Sainz start dus vanaf P3, met kort achter zich de andere Red Bull-man Sergio Perez. De tweede startplek was voor Verstappen niet het einde van de wereld. Hoe blikt de Nederlander terug op de eerste kwalificatie van het jaar en wat zijn de verwachtingen van Red Bull en Verstappen voor de Grand Prix?

De grootste tegenvaller was Mercedes. Met Lewis Hamilton op de vijfde plek en George Russell op de negende positie konden de constructeurskampioenen geen potten breken. Hoewel vrijwel de gehele paddock dacht dat Mercedes aan sandbaggen deed, bleek dat uiteindelijk niet zo te zijn. Maar wat is precies het probleem bij Mercedes? Een antwoord op al deze vragen vind je in de video bovenaan deze pagina.

