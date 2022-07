F1-update: Ferrari slim, had Verstappen ook slipstream moeten krijgen?

Een konijn uit de hoge hoed, dat toverde Ferrari in het beslissende gedeelte van de kwalificatie. Carlos Sainz leek vooral zo lang mogelijk mee te doen om Kevin Magnussen voor te blijven voor P19 op de grid, maar in Q3 werd het echte plan van Ferrari pas duidelijk. De Spanjaard moest in dat deel acte de présence geven om teamgenoot Charles Leclerc te hebben en wel door hem tweemaal een slipstream te geven. De eerste keer was de uitvoering volgens de coureurs nog niet top, maar bij poging twee vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Sainz bleef ver genoeg voor zijn teammaat om hem voor het rechte stuk niet in de vuile lucht te zetten en na bocht 9 was hij paraat om de Monegask op sleeptouw te nemen.

Dat Ferrari het pas na bocht 9 deed was overigens ook goed bekeken. Op het rechte stuk voor de chicane kunnen coureurs immers op DRS rekenen om de luchtweerstand te verminderen, maar richting bocht 10 is dat niet het geval. Een slipstream in de kwalificatie is daar dus het meest van meerwaarde. Volgens Leclerc heeft het plan hem tweeënhalve tienden opgeleverd en dat roept de vraag op of Red Bull het ook niet had moeten doen. Sergio Perez leek na de eerste runs namelijk al wel aardig zeker van P3. Bij Red Bull Racing was de lezing na afloop echter anders, zoals in een nieuwe aflevering van de F1-update logischerwijs aan bod komt.

Daarin ook aandacht voor het ietwat tegenvallende Mercedes. Het team van Toto Wolff had goede hoop dat het kon scoren op de gladde asfaltlaag van Circuit Paul Ricard met veel snelle bochten, maar het team komt vooralsnog van een koude kermis thuis. De race pace is volgens George Russell en Lewis Hamilton beter, al wist Mercedes de headlines zaterdag vooral te stelen door te reageren in het porpoising-debat. Wat Andrew Shovlin precies te melden had in de persconferentie komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als een uitgebreide voorbeschouwing op de race - waarvoor topsnelheid, tactiek en vooral bandenslijtage de codewoorden lijken.

