F1-update: Ferrari scoort met upgrades, Verstappen sterk in de race?

Het circuit van Barcelona kleurde zaterdag niet alleen op de tribunes rood (voor Carlos Sainz), op het asfalt wist de Scuderia eveneens te leveren en andermaal pole-position te pakken. Charles Leclerc wist het karwei met de F1-75 te klaren en verdient daar veel lof voor. Zijn eerste run van Q3 spoelde immers door het putje dankzij een eigen fout in de chicane. Het verhoogde de druk voor de allesbepalende slotminuten, al bezweek de WK-leider allerminst onder die druk. Sterker nog: Leclerc perste er een strakke ronde uit en wist de in Barcelona vaak zo belangrijke pole te pakken.

Tweede factor in het gevecht om pole was dat Max Verstappen DRS miste in zijn laatste run, al heeft Christian Horner uit de doeken gedaan dat de Nederlander ook mét een opengeklapte achtervleugel als tweede was geëindigd. Door de Ferrari-upgrades is het merk uit Maranello simpelweg een maatje te groot gebleken over één ronde. Wat die updates behelzen en wat het effect daarvan is in de data bespreken Bjorn Smit en Ronald Vording in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Daarin ook aandacht voor het verhaal van Verstappen bij de Nederlandse pers na afloop. De wereldkampioen toonde zich bovenal reëel en liet optekenen dat Red Bull in de komende raceweekenden ook weer met upgrades moet komen om een stap over één ronde te kunnen zetten. Belangrijker voor morgen is nog hoe de race pace van Red Bull en Ferrari zich tot elkaar verhouden. Verstappen had op dat vlak - en ook qua bandenmanagement - een voordeel in de voorbije weken, maar wat zijn de verwachtingen voor Montmeló? Dit komt net als de progressie van Mercedes en de sof van de 'groene Red Bull' aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

