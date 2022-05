F1-update: Ferrari komt met strijdplan, Miami wel of geen Red Bull-circuit?

Het contrast tussen het voorgaande raceweekend en het decor in Miami kan bijna niet groter zijn. Imola ademt autosport en mag met recht 'old school' worden genoemd. De setting rond het Hard Rock Stadium is in alles het andere uiterste, met een 'neppe' haven als hoogte- dan wel dieptepunt. Wat toeschouwers er echter ook van vinden, de eerste Amerikaanse race van dit jaar is commercieel een extreem belangrijke voor de koningsklasse. Liberty Media wil F1 laten groeien in Amerika en uit de paddock komen nu al signalen door dat de hospitality-pakketten niet aan te slepen zijn.

Het komt allemaal aan bod in een nieuwe aflevering van de Formule 1-update, al ligt de focus daarin natuurlijk op het sportieve plaatje. Bij Red Bull geeft het upgradepakket uit Imola vertrouwen, vooral omdat de noviteiten in de praktijk werkten zoals verwacht. Het zegt iets over de correlatie en juist die is voor Miami belangrijk, aangezien niemand er nog heeft gereden. Het maakt de Miami Grand Prix een sprong in het diepe, zowel qua lay-out als ook zeker qua asfaltlaag. Dat laatste is immers cruciaal om een goede balans in de auto te vinden en om de Pirelli-banden in de juiste window te krijgen. Het vinden van een goede balans is volgens Max Verstappen zelfs nog belangrijker dan het introduceren van nieuwe onderdelen en zal op deze nieuwe baan geen sinecure worden.

Het zijn de performance swings waar teams over praten en juist die maken het weekend uit Amerika weer bijzonder interessant om naar uit te kijken. Dat wordt versterkt door Ferrari, dat heeft beloofd om een low downforce-pakket mee te nemen naar The Sunshine State. In de voorbije raceweekenden won de Scuderia het nog vooral in langzame bochten, maar had Red Bull een wapen voor de races doordat het een hogere topsnelheid haalde op rechte stukken. Kan Ferrari die trend doorbreken met een low downforce-achtervleugel en wellicht een nieuwe verbrandingsmotor voor Charles Leclerc? Dit en nog veel meer - bijvoorbeeld de metalen skates van Red Bull tegen porpoising, die Ferrari ook heeft getest - wordt besproken in de video bovenaan deze pagina.

