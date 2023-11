De eerste actiedag van het F1-weekend in Las Vegas moest onvergetelijk worden. Het is gelukt, maar niet op de manier die de organisatie voor ogen had. Het feest was tijdens de eerste training slechts van korte duur doordat cement en de constructie rond één van de vele putdeksels was losgekomen. Het heeft tot flinke schade aan de auto's van Carlos Sainz, Esteban Ocon en Zhou Guanyu geleid, waarbij Ferrari het meest te verduren kreeg. De vloer was grotendeels kapotgeslagen, het chassis moest worden vervangen en om de rampspoed compleet te maken moest de Scuderia motorcomponenten vervangen. Voor de batterij greep Sainz naar een component buiten de pool en dat levert tien plekken gridstraf op. Het voelt onrechtvaardig, aangezien Ferrari op deze manier twee - en als er geen compensatie komt onder het budgetplafond zelfs drie - keer wordt gestraft voor iets wat buiten hun schuld om is gebeurd.

Wolff houdt zichzelf niet in bedwang tijdens persconferentie

Alleen om die reden is het al logisch dat teambaas Frederic Vasseur zijn frustraties uitte tijdens de persconferentie voor teambazen en het 'compleet onacceptabel' noemde in de Formule 1. Toto Wolff vond dat hij moest dimmen en stelde dat Vasseur het met zijn woorden alleen maar erger zou maken. Ironisch is echter dat de Oostenrijker later in de persconferentie zelf woest zou worden. Wolff kreeg de vraag of het putdekselincident reputatieschade voor de Formule 1 oplevert. De Mercedes-teambaas begon rustig uit te leggen dat er van imagoschade geen sprake zou zijn, totdat er een afkeurende opmerking vanuit de zaal volgde. Daarna namen emoties de overhand en koos Wolff de persoonlijke aanval: "Het is compleet belachelijk! Hoe durf je überhaupt slecht te praten over dit evenement? Dit event zet nieuwe standaarden voor alles en iedereen neer. En dan praat jij over een f*cking putdeksel die is losgekomen? Dat stelt helemaal niks voor."

Wolff voegde eraan toe dat iedereen het putdekselmoment een dag later wel weer vergeten is, al vallen daar twee dingen over te zeggen. Allereerst poogde Wolff het voorval klein te houden, maar is hij met zijn stemverheffing juist gaan wrijven in een vlek. Daardoor hebben zijn quotes immers alle media gehaald en is het thema alleen maar groter geworden. Daar komt bij dat Wolff het veiligheidsprobleem maar moeilijk kan bagatelliseren als gezeur over 'een f*cking putdeksel'. Zo trok hij vorig jaar zelf nog de veiligheidskaart toen het over porpoising ging, onder meer in de befaamde Netflix-scène. Het stuiteren viel door het team echter zelf te verhelpen door de rijhoogte te verhogen, terwijl Sainz de dupe is geworden van een probleem met het circuit, een euvel waar hij zelf niets aan kon doen. Met ruim tweehonderd kilometer per uur over een putdeksel vliegen is bovendien dermate gevaarlijk dat een teambaas er niet te lichtzinnig over kan doen.

Latere keuring, maar geen direct verband met putdekselvoorval?

Nadat de stofwolken zijn opgetrokken is er met dank aan de Duitse Motorsport.com-collega's nog iets anders aan het licht gekomen. Zo blijkt uit hun informatie dat het stratencircuit in Las Vegas niet op het gebruikelijke moment kon worden gekeurd door FIA-wedstrijdleider Niels Wittich. De baan was toen nog niet op alle vlakken volledig klaar voor de inspectie, bijvoorbeeld doordat nog niet alles kon worden afgezet voor de keuring. De controle heeft daardoor later plaatsgevonden, volgens de Duitse tak van deze website zelfs tijdens of net na de officiële openingsceremonie van het raceweekend.

Het is ergens vreemd, al benadrukt de FIA dat het op geen enkele wijze samenhangt met de problemen in de eerste training. Andere bronnen bevestigen dat, hetgeen ook wel aannemelijk is. Zo heeft de keuring nadien alsnog plaatsgevonden en is die - zoals het bij de FIA ook hoort - volgens de letter der wet verlopen. Bovendien is een putdeksel die loskomt ook maar lastig te voorkomen met een controle vooraf. Een dergelijk probleem is pas te zien als de auto's er met volle snelheid overheen rijden, wat ook blijkt uit de eerdere voorbeelden in Azerbeidzjan en Monaco. De latere inspectie hangt dus niet direct samen met de malaise, al is het nog altijd noemenswaardig. Het zegt immers wel iets over de haast en het feit dat er nog dingen last minute moesten gebeuren.

Al deze onderwerpen komen logischerwijs uitgebreid aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als de reactie van Max Verstappen op zijn trainingsdag, de sterke start van Charles Leclerc in zijn Ferrari en updates bij McLaren.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!