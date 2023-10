F1-update: Feest op zaterdag in Qatar? Max Verstappen hekelt 'gokken' in sprintweekend

Het moet bijzonder raar lopen als Max Verstappen dit weekend niet de derde wereldtitel voor zich opeist. Als de Nederlander een dubbele nulscore zou laten noteren op het Losail International Circuit, moet teamgenoot Sergio Perez nog altijd met 32 van de 34 te vergeven punten aan de haal gaan. Het is zeer onwaarschijnlijk en dus kan Red Bull Racing bij een normale gang van zaken voor het tweede raceweekend op rij een kampioenschap vieren. Bij zo'n normaal verloop haalt Verstappen de buit op zaterdag al binnen, als hij aan drie punten genoeg heeft in de sprintrace.

Verstappen zou er de eerste coureur mee worden die de wereldtitel na een sprintrace pakt. Een kampioenschap op zaterdag pakken kan natuurlijk enigszins apart zijn, maar Verstappen maalt er geen seconde om, zo liet hij tijdens de mediadag weten: "Het maakt voor mij niets uit. We kunnen het hele weekend een beetje feestvieren, dus ik klaag er niet over. Natuurlijk willen we zondag nog een race winnen en kunnen we niet al te gek doen, maar we vinden wel een manier!"

Belangrijker is het grotere geheel in Qatar en dan met name het sprintformat. Verstappen heeft al meermaals laten weten geen fan van deze opzet te zijn en herhaalde zijn bezwaren in de Red Bull-hospitality nog maar eens. Doordat teams slechts één vrije training hebben voordat parc fermé van kracht is, verwacht Verstappen gokwerk met de afstelling. Het wordt verergerd door de omstandigheden in Qatar. Zo hebben teams bijzonder weinig voorkennis door een nieuwe asfaltlaag en is het extreem warm. De eerste vrije training wordt in die hitte verreden, terwijl het tijdens de kwalificatie juist iets koeler zal zijn. Dit heeft logischerwijs invloed op de baanomstandigheden, op de banden en dus ook op de afstelling.

Deze aspecten komen - net als de andere bezwaren die Verstappen heeft tegen het sprintformat - aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is. Daarin ook aandacht voor Sergio Perez die een stuk gedetailleerder ingaat op zijn lastige weekenden in 2023, de verwachtingen bij Ferrari voor Qatar en andermaal een kans voor Liam Lawson als invaller bij AlphaTauri.

