F1-update: Evenaart Max Verstappen record van Vettel in Zandvoort? Max Verstappen kan in de eerste race na de Formule 1-zomerstop meteen een fraai record van Sebastian Vettel evenaren. De Nederlander kan met een derde zege op het duinencircuit zijn negende triomftocht op rij pakken in dit F1-seizoen. Past Circuit Zandvoort bij de RB19, is deze kwalificatie op papier tricky voor Sergio Perez en hangt de vormdip van Aston Martin ook tot op zekere hoogte samen met flexi wings? Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het allemaal in een extra F1-update vanuit Zandvoort, waarin ook de toekomst van de Dutch Grand Prix op lange termijn wordt besproken.