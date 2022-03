F1-update: Drama voor Verstappen, Ferrari flikt het in Bahrein

Het 2022-seizoen is zondag officieel afgetrapt met de Grand Prix van Bahrein en met name Ferrari heeft goede zaken gedaan. Charles Leclerc stormde zaterdag naar pole-position, maar kwam tijdens de race een paar keer onder druk te staan van Max Verstappen. De Ferrari-coureur hield het hoofd koel en trok uiteindelijk aan het langste eind. De Nederlandse Red Bull-coureur leek als tweede te eindigen, maar technische problemen gooide roet in het eten. Niet veel later werd ook zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez geteisterd door hetzelfde malheur. Waar werd Red Bull Racing door geteisterd en hoe blikt Verstappen terug op de teleurstellende openingsrace? Ronald Vording liep in de paddock Helmut Marko tegen het lijf en geeft tekst en uitleg.

Naar de winnaars van de dag is het niet lang zoeken: Ferrari. Niet alleen pakte Leclerc zijn derde overwinning, teammaat Carlos Sainz maakte het feestje compleet door er een een-tweetje van te maken. Wat maakt de Ferrari F1-75 zo sterk en wat zegt dit over de rest van het seizoen? Lewis Hamilton en George Russell profiteerden daarachter optimaal van de dubbele DNF van Red Bull en werden respectievelijk derde en vierde.

Groot feest was het bij Haas. Kevin Magnussen eindigde knap als vijfde, daarmee scoorde de Amerikaanse formatie voor eerst sinds een jaar weer punten. het is ook weer een teken aan de wand en toont dat de Ferrari-motor een stuk beter is als voorheen. Wie waren de andere uitschieters in positieve zin en welke teams vielen juist tegen? Een antwoord op al deze vragen vind je in de video bovenaan deze pagina.

