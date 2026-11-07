Formule 1 GP van Brazilië

F1-update: Dit zat er achter Verstappens boordradio, Ferrari om tafel met Hamilton en Leclerc

De vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Sao Paulo in Brazilië uitgebreid geanalyseerd in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 7 nov 2026, 12:14

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Kimi Antonelli heeft de vrijdagse F1-trainingen in Brazilië als snelste man afgesloten, waarbij Mercedes dit weekend (nog meer) antwoorden over het updatepakket probeert te verzamelen. Max Verstappen besloot beide trainingen op het circuit van Interlagos als derde. Red Bull concludeerde dat de snelheid over één ronde goed is, maar erkent dat de long runs rommeliger verliepen. Zo klaagde Verstappen tijdens de eerste training over het gevoel bij het terugschakelen en een probleem met het stuur en kwam tijdens de tweede training één van de meest vermakelijke boordradio’s van het hele F1-seizoen op. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de vraag waarom Verstappen de tweede training eerder afbrak. Verder aandacht voor de updates van McLaren, de lastige vrijdag van Ferrari en teambaas Frederic Vasseur die in Sao Paulo om tafel is gegaan met Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Lees ook:

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





F1-update: Dit zat er achter Verstappens boordradio, Ferrari om tafel met Hamilton en Leclerc



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



2 min



F1-update: Dit zat er achter Verstappens boordradio, Ferrari om tafel met Hamilton en Leclerc





Toto Wolff neemt het op voor MotoGP rond Qatar: ‘Rijders weten niet wat er speelt’



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Qatar



46 min



Toto Wolff neemt het op voor MotoGP rond Qatar: ‘Rijders weten niet wat er speelt’





Komatsu: Aan de kant zetten van Esteban Ocon verraste iedereen bij Haas



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



1 u



Komatsu: Aan de kant zetten van Esteban Ocon verraste iedereen bij Haas





Leclerc: Ferrari traag op rechte stukken, bochtengevoel 'een van slechtste van seizoen'



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



1 u



Leclerc: Ferrari traag op rechte stukken, bochtengevoel 'een van slechtste van seizoen'

Vorig artikel Komatsu: Aan de kant zetten van Esteban Ocon verraste iedereen bij Haas

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ronald Vording





Waarom brak Max Verstappen de F1-training in Brazilië eerder af? Red Bull legt uit



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



13 u



Waarom brak Max Verstappen de F1-training in Brazilië eerder af? Red Bull legt uit





Waarom Toto Wolff de clash bij Ferrari als "déjà vu" ziet en escalatie soms nodig acht



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



15 u



Waarom Toto Wolff de clash bij Ferrari als "déjà vu" ziet en escalatie soms nodig acht





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 1 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Meer van

Lewis Hamilton





Vasseur over Ferrari-overleg na Mexico: “We faalden, dus moesten we reageren”



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



17 u



Vasseur over Ferrari-overleg na Mexico: “We faalden, dus moesten we reageren”





Rosberg vergelijkt Ferrari-aanvaringen met eigen Mercedes-rivaliteit: 'Instructies zijn niet duidelijk genoeg'



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



21 u



Rosberg vergelijkt Ferrari-aanvaringen met eigen Mercedes-rivaliteit: 'Instructies zijn niet duidelijk genoeg'





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Ferrari





Ferrari: afschaffen BoP moet 'einddoel' zijn van WEC Hypercar-reglement 2030



WEC



WEC



Bahrein



20 u



Ferrari: afschaffen BoP moet 'einddoel' zijn van WEC Hypercar-reglement 2030





Waarom het WEC-seizoen 2026 zo lastig verloopt voor Ferrari



WEC



WEC



Monza



1 d



Waarom het WEC-seizoen 2026 zo lastig verloopt voor Ferrari





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



14 d



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 1 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



7 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer