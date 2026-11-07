Formule 1 GP van Brazilië
F1-update: Dit zat er achter Verstappens boordradio, Ferrari om tafel met Hamilton en Leclerc
De vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Sao Paulo in Brazilië uitgebreid geanalyseerd in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Ronald Vording
Gepubliceerd: 7 nov 2026, 12:14
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Kimi Antonelli heeft de vrijdagse F1-trainingen in Brazilië als snelste man afgesloten, waarbij Mercedes dit weekend (nog meer) antwoorden over het updatepakket probeert te verzamelen. Max Verstappen besloot beide trainingen op het circuit van Interlagos als derde. Red Bull concludeerde dat de snelheid over één ronde goed is, maar erkent dat de long runs rommeliger verliepen. Zo klaagde Verstappen tijdens de eerste training over het gevoel bij het terugschakelen en een probleem met het stuur en kwam tijdens de tweede training één van de meest vermakelijke boordradio’s van het hele F1-seizoen op. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de vraag waarom Verstappen de tweede training eerder afbrak. Verder aandacht voor de updates van McLaren, de lastige vrijdag van Ferrari en teambaas Frederic Vasseur die in Sao Paulo om tafel is gegaan met Charles Leclerc en Lewis Hamilton.
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