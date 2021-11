F1-update: Diskwalificatie Hamilton? Ook Verstappen naar stewards

In een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de vrijdag in Sao Paulo, waar er vooral na afloop van de kwalificatie een hele hoop gebeurde. Zo kwam de bolide van snelste man Lewis Hamilton bijvoorbeeld niet door de technische keuring, wat voor de Brit mogelijk leidt tot een diskwalificatie en een plekje achteraan de startopstelling voor de sprintrace van zaterdag.

Het is een nieuwe tegenslag in toch al geen al te lekker weekend voor de zevenvoudig wereldkampioen, die vanwege een motorwissel hoe dan ook vijf plaatsen terug wordt gezet op de startopstelling van de hoofdrace op zondag. Max Verstappen lijkt er van te kunnen gaan profiteren, al zal ook de Nederlander zich zaterdagochtend moeten melden bij de wedstrijdleiding. De Red Bull-coureur heeft zich na afloop van de kwalificatie in een nieuwsgierige bui namelijk niet aan de sportieve reglementen gehouden.

Hoe zit de vork precies in de steel? In de video bovenaan deze pagina praten we je helemaal bij!

