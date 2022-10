F1-update: Red Bull-oprichter Mateschitz overleden, Verstappen koestert gesprek

Dietrich Mateschitz was al langer ziek - berichten daarover sijpelden tijdens de GP van Hongarije al door - maar zijn overlijden komt alsnog hard aan in de Formule 1-paddock. Voorafgaand aan de kwalificatie kregen de Red Bull-teamleden het nieuws te horen in de pitbox. Max Verstappen ging naar eigen zeggen met een beroerd gevoel de kwalificatie in. De Limburger had na afloop niet zoveel behoefte om over het kwalificatieresultaat, laat staan het budgetplafond, te spreken. Hij vatte het samen met de woorden: "De man die alles mogelijk heeft gemaakt, is er nu niet meer. Dat vind ik veel en veel erger dan al die andere dingen."

Verstappen voegde toe dierbare herinneringen aan Mateschitz te koesteren, met name het laatste gesprek dat hij enkele weken geleden nog bij de Oostenrijker thuis had. "Dat vergeet je natuurlijk nooit meer", sprak de tweevoudig wereldkampioen in de paddock. Naast Verstappen gingen ook Christian Horner en natuurlijk Helmut Marko in op het overlijden. Vooral voor laatstgenoemde is het wegvallen van Mateschitz een groot verlies. Marko en Mateschitz waren vier handen op één buik: de Red Bull-oprichter had een grote passie voor de autosport en legde de (dagelijkse) leiding bij Marko neer. De onderlinge lijntjes waren kort en daar komt nog bij dat Marko met Mateschitz en Niki Lauda twee dierbare landgenoten in enkele jaren heeft verloren.

Red Bull wil Mateschitz graag eren met de constructeurstitel en het moet zondag in Austin gek lopen wil die nog niet worden binnengehaald. Dat gezegd hebbende, heeft Ferrari in Austin wel pole te pakken. Wat maakte de Scuderia zo sterk in de kwalificatie en waardoor heeft Verstappen net naast de beste startplek gegrepen? Deze factoren komen aan bod in de video bovenaan deze pagina. Daarnaast natuurlijk aandacht voor een inmiddels vaste rubriek: het budgetplafond. Horner haalde voor het Mateschitz-nieuws hard uit naar enkele concurrenten, onder meer door de beschuldigingen aan het adres van Red Bull 'schokkend' en 'respectloos' te noemen. Ook voegde de teambaas toe dat hij volledige openheid van zaken wil geven als het FIA-proces is afgerond en graag uitlegt waarom Red Bull in zijn optiek onder de opgelegde limiet is gebleven.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!