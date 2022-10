F1-update: Deal over budgetplafond, waarom Red Bull vaak zo sterk is in Mexico

Na veel speculaties en stevige woorden van concurrenten komt er deze vrijdag eindelijk duidelijkheid over het budgetplafond van 2021 en daarmee over de strafmaat voor Red Bull Racing en Aston Martin. Beide teams zijn inmiddels tot een akkoord met de FIA gekomen. Bij de procedurele overtreding van Aston Martin lijkt het alleen om een financiële sanctie te gaan, terwijl de 'minor breach' van Red Bull volgens de huidige signalen zowel een financiële als ook sportieve straf krijgt. Dat laatste zou normaliter een reductie van de windtunneltijd richting 2023 betekenen.

Het komt natuurlijk aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de goede resultaten van Max Verstappen en daarmee Red Bull Racing in Mexico. Wat maakt het team uit Milton Keynes zo sterk op het Autodromo Hermanos Rodriguez? Het antwoord schuilt om twee redenen in de hoogte van ruim 2200 meter. Het betekent dat de luchtdichtheid lager is dan op zeeniveau. Dat leidt er om te beginnen toe dat teams met maximale downforce kunnen rijden, zonder daar qua drag een hoge prijs voor te betalen. Teams kunnen simpel gezegd voor een Monaco-downforceniveau kiezen en alsnog Monza-topsnelheden halen. Red Bull moest het in de voorbije jaren tegen Mercedes vooral hebben van high-downforce banen en gooide mede daardoor hoge ogen in Mexico-Stad.

Dit jaar is high-downforce niet per definitie een voordeel voor Red Bull, al speelt er nog een tweede factor. De turbo van Honda is efficiënt. Het Japanse merk gebruikt er kennis uit de luchtvaart voor. Door de lagere luchtdichtheid zijn er meer rotaties nodig om dezelfde hoeveelheid lucht naar de compressor te krijgen, waardoor het niet zozeer om puur vermogen maar meer om efficiëntie draait. Met dat voordeel hoopt Sergio Perez een gooi naar zijn eerste zege voor het thuispubliek te doen, al rekent hij niet op cadeautjes van Verstappen - die naar eigen zeggen ook vol voor de zege gaat. Het komt allemaal voorbij in de video bovenaan deze pagina, net als hoe een lagere luchtdichtheid Mercedes in de kaart kan spelen en wat we mogen verwachten van Audi-Sauber vanaf 2026.

