F1-update: Dramatische zondag voor Verstappen, zorgen bij Red Bull

De derde wedstrijd van het Formule 1-seizoen 2022 heeft voor de tweede keer het Fratelli d'Italia laten klinken na afloop van de race. Ferrari wist ook in Melbourne aan het langste eind te trekken en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het een walk in the (Albert) Park was voor Charles Leclerc. Er stond geen enkele maat op de Monegask in zijn F1-75, maar wat maakte die combinatie nou zo sterk Down Under? De superieure race pace werd door Ferrari aan een opvallend goede bandendegradatie gekoppeld, hetgeen in een nieuwe aflevering van de F1-update uitgebreid aan bod komt.

Het markeert ook meteen een belangrijk verschil met Red Bull. Het team uit Milton Keynes laat doorschemeren dat het tempo van Ferrari in principe te rijden was, maar zeker niet met een vergelijkbare bandenslijtage. Toen Max Verstappen in de openingsfase probeerde aan te klampen, bleek hij daar meteen een behoorlijke prijs voor te betalen in de vorm van graining. Het maakte strijden voor de zege veel te hoog gegrepen, al moest de echte klap in ronde 39 nog komen.

Verstappen moest zijn RB18 bij bocht 2 aan de kant zetten, volgens Red Bull-motorsporchef Helmut Marko door een brandstoflek. Het leverde Verstappen alweer de tweede DNF in drie races op. Met de uitvalbeurt van Sergio Perez in Bahrein erbij is duidelijk dat Red Bull betrouwbaarheidsproblemen heeft en dus maakt Marko zich zorgen, over meerdere facetten trouwens. Waar schort het verder nog aan bij de equipe van Christian Horner en hoe kijkt Verstappen zelf eigenlijk terug? Het komt allemaal aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als de fraaie inhaalrace van Alexander Albon en een zeer miserabel weekend voor Sebastian Vettel.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!