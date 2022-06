F1-update: Waarom Verstappen ondanks een rommelige vrijdag in Baku hoopvol is

Waar Helmut Marko de verwachting uitsprak dat Baku en Montreal beter bij Red Bull zouden passen, is Ferrari het best uit de startblokken gekomen in Azerbeidzjan. Charles Leclerc was na de tweede training bovenaan te vinden en Carlos Sainz had eveneens hoge ogen kunnen gooien, ware het niet dat hij zijn snelste ronde vroegtijdig moest laten schieten. Dat laatste gold overigens ook voor Max Verstappen, die zijn eerste poging op softs door het putje zal spoelen dankzij een gele vlag.

De Limburger leek door deze hinder en andermaal werkzaamheden aan de DRS geen vlekkeloze vrijdagmiddag te beleven in Baku, maar constateert zelf dat het beeld helemaal niet zo slecht hoeft te zijn. Dat beeld van Ferrari en Red Bull laat overigens ook nog weer enkele grote (en inmiddels gebruikelijke) verschillen zien. Zo wint de Scuderia het met name in de technische tweede sector en is de tractie van de F1-75 uitstekend, terwijl het lange rechte stuk wederom Red Bull-land blijkt.

Specifiekere verschillen die in de data te zien zijn, komen aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de tactische motorwissels bij Red Bull en porpoising dat weer in volle glorie terug lijkt te zijn. Mercedes zegt er behoorlijk mee te kampen en kon zich vooral daardoor geen 'best of the rest' tonen achter de Ferrari- en Red Bull-coureurs. Die eer bleek vrijdag weggelegd voor Fernando Alonso, die in zijn Alpine keurig de vierde tijd op de klokken kon brengen. Wat het wapen van Alpine in Azerbeidzjan is, komt net als een vooruitblik op de kwalificatie (waarin het spel met de slipstream weer interessant belooft te worden) aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!