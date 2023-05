F1-update: De sleutel tot succes voor Verstappen in Monaco, compleet off-weekend Perez Max Verstappen heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Formule 1 Grand Prix van Monaco gewonnen. De Red Bull-coureur maakte zaterdag indruk met een bijzonder kwalificatieronde, volgens Christian Horner één van de beste ooit in Monaco, en maakte het karwei zondag af. Zo rechttoe rechtaan als normaal in Monaco was het echter lang niet. Regen zorgde voor chaos, waarbij Verstappen zelf de ronde koos om naar intermediates te gaan. Wat heeft verder de doorslag gegeven voor zijn vierde seizoenszege, hoe kijkt Fernando Alonso terug op zijn ongelukkige stop naar mediums, hoe belangrijk is het podium van Esteban Ocon voor Alpine en wat vindt Helmut Marko van het raceweekend van Nyck de Vries? Niels Dijksterhuis en Ronald Vording bespreken het allemaal in een nieuwe F1-update.