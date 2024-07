F1-update: Horner verklaart 'vreemde race' Red Bull, enorme ontlading bij Hamilton

De Britse Grand Prix is door wisselvallige weersomstandigheden uitgedraaid op een enerverende race. Lewis Hamilton won voor de negende keer op Silverstone, maar greep bovenal zijn eerste zege sinds Jeddah 2021. De ontlading was enorm bij zowel de Mercedes-coureur als ook de Engelse fans. Max Verstappen kwam een paar rondjes tekort voor een aanval, al kon hij nog altijd goed leven met P2. De Nederlander dacht op een gegeven moment als vijfde of zesde te eindigen, hetgeen alles zegt over hoezeer de verhoudingen vooraan wisselden tijdens de race. Christian Horner ging daar uitgebreid op in tijdens zijn mediasessie en ook Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin verder aandacht voor de tactische fouten waarmee McLaren de overwinning heeft laten liggen, vraagtekens bij Ferrari, een zeer fraaie opsteker voor Haas en afsluitend een bedroevend weekend van Sergio Pérez dat op een zeer ongelukkig moment voor hem komt.

