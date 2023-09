F1-update: Hoe Sainz tot zijn DRS-zet kwam en safety car Verstappen dwarsboomde

Singapore is niet het decor geworden van de elfde opeenvolgende F1-zege van Max Verstappen, al was dat na de zaterdagse kwalificatie eigenlijk ook al wel duidelijk. Red Bull sneuvelde met beide auto's in Q2, waardoor de Nederlander vanaf P11 moest komen op een circuit waarop inhalen traditiegetrouw lastig is. Desondanks had Verstappen naar eigen zeggen nog wel met de mannen vooraan kunnen vechten als het met de safety cars een beetje mee had gezeten. In plaats daarvan had de timing van de safety car en virtual safety car bijna niet slechter kunnen zijn voor Red Bull. Zo kwam het moment van Logan Sargeant zeer ongelegen: het was nog te vroeg om naar mediums te gaan, maar bij de herstart op versleten harde banden bleken de Red Bull-mannen weerloos - ook al omdat daar geen temperatuur meer in te krijgen viel.

De laatste stint op mediums was wel indrukwekkend van Verstappen, die net als teambaas Christian Horner concludeert dat Red Bull veel heeft geleerd over de verkeerde keuzes van vrijdag en zaterdag. Bovendien denkt Red Bull in Japan weer boven Jan te zijn en een circuit te treffen dat wél goed bij de RB19 past. Het maakte Singapore een buitenkansje voor de concurrentie om eens te winnen en die opdracht had Ferrari-coureur Carlos Sainz bijzonder goed begrepen. De Grand Prix van Singapore is bovenal een tactische strijd met een geweldige slotfase geworden.

Zo drukte Ferrari in de eerste helft van de race het tempo en wilde het Charles Leclerc gebruiken om Sainz te beschermen tegen een eventuele undercut. De coureurs achter Ferrari konden door het lage tempo echter maar moeilijk voor zo'n undercut gaan, aangezien het veld daarvoor nog te dicht bij elkaar zat en een pitstop enorm veel positieverlies zou betekenen. De slotfase was eveneens tactisch van aard, maar dan doordat Sainz heel bewust DRS gaf aan Lando Norris om te verdedigen tegen het aanstormende Mercedes-duo. De Spanjaard had er in de persconferentie zeer interessante zaken over te melden, die natuurlijk aan bod komen in de bovenstaande video. Daarin ook onder meer aandacht voor de kostbare fout van George Russell, de tactiek van Mercedes en weer een zeer sterk optreden van Liam Lawson in de AlphaTauri.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!