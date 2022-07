F1-update: Bandenslijtage nekt Verstappen, Red Bull Ring geeft Ferrari vleugels

Max Verstappen werkte tijdens het elfde Formule 1-weekend van dit seizoen als het ware een thuisrace af. De tribunes kleurden oranje en Spielberg werd omgetoverd tot een soort Oostenrijks Zandvoort. Tot zondagmiddag 15.00 uur verliep het weekend ook op sportief vlak helemaal naar wens voor de Red Bull-coureur, die vrijdag pole pakte en een dag later de sprintrace won. Zondag waren de kaarten echter anders geschud en wel doordat de race pace van Ferrari gekoppeld aan de bandenslijtage veel beter bleek.

Verstappen zei na enkele ronden al te voelen dat het lastig zou worden om het hoge tempo in de RB18 vast te houden en wist ook dat winst te hoog gegrepen zou zijn. Dat laatste is nadien gebleken, aangezien Leclerc in de Ferrari een maatje te groot was. Hamvraag luidt natuurlijk waarom Red Bull ineens zoveel bandenslijtage had op de eigen ring, en bij Ferrari, hoeveel last Leclerc in de slotfase van het tegenstribbelende gaspedaal heeft gehad? Beide aspecten komen aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als het moment waarop de motor van Carlos Sainz de geest gaf.

Naast deze aspecten op de baan heeft het F1-weekend in Stiermarken ook weer meer dan voldoende gespreksstof ernaast opgeleverd. Zo is er onvrede geuit over de wedstrijdleiding en heeft Verstappen op navraag van deze site ook zijn mening gedeeld in de persconferentie. Daarnaast heeft het porpoising-debat een nieuwe wending gekregen, ditmaal meer specifiek met de skid blocks. Die zouden bij sommige teams uit verschillende componenten bestaan - hetgeen overigens best mag - waarbij een deel in de vloer kan verdwijnen en daardoor niet slijt. Hoe zit dat precies en hoe verandert die regel vanaf de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps? Het komt allemaal aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

