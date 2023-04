F1-update: Andere afstelling voor Verstappen en nieuw sprintformat in F1?

In de vrijdagse trainingen hebben teams normaliter een vaste aanpak om op terug te vallen. In de eerste training wordt gekeken of het voorwerk uit de simulator overeenkomt met de praktijk, en zo niet, dan wordt het over een andere boeg gegooid. Als dat laatste in de tweede oefensessie succesvol blijkt, is het tijd voor het serieuzere werk: de kwalificatiesimulaties en nadien de langere runs. Van die zaken - en zeker van de lange runs - is op de vrijdag in Melbourne weinig terechtgekomen. De tweede training viel grotendeels in het water en daardoor gaan teams en coureurs met meer variabelen richting de zaterdag dan dat hen eigenlijk lief is.

Voor fans kan dat positief uitpakken, idealiter met een weekend dat iets minder voorspelbaarder is. Dat laatste is ook precies wat Stefano Domenicali graag ziet. De Italiaan wil zoveel mogelijk van de vrije trainingen af. Zijn opvatting heeft vooral een commerciële reden, al wil F1 de teams ook minder voorbereidingstijd gunnen. Door de regen is dat tot op zekere hoogte precies wat er in Australië gebeurt, al is niet iedereen te spreken over het daadwerkelijk aanpassen van het weekendformat. Zo heeft Max Verstappen zich gisteren uitgesproken over het schrappen van vrije trainingen, onder meer met de waarschuwing dat F1 niet te veel aan het DNA van de sport moet komen.

Diezelfde Max Verstappen is vandaag bovenaan de gecombineerde tijdenlijst te vinden, al is er volgens Helmut Marko nog wel ruimte voor verbetering. De Oostenrijker liet na afloop weten dat Red Bull beide coureurs met uiteenlopende set-ups op pad heeft gestuurd en dat de afstelling van Sergio Perez grotendeels gevolgd moet worden. Het betekent dat Red Bull als het aan Marko ligt met iets meer downforce gaat rijden. Het is volgens de man uit Graz in meerdere opzichten positief. Zo helpt het als er onverwachts regen valt en kan het tijdens een droge race ook van meerwaarde blijken om de banden in leven te houden. Red Bull kan rekenen op een nieuwe voorvleugel, al is dat klein bier vergeleken met de updates die AlphaTauri Down Under heeft meegebracht.

Het team van Nyck de Vries en Yuki Tsunoda heeft een nieuwe vloer en een aangepaste diffuser, al bestaan er volgens eerstgenoemde coureur nog wel wat vraagtekens over de exacte werking ervan, aangezien de vrijdag een onderbroken trainingsdag is geweest. Mercedes heeft aangepaste vloerranden in Melbourne, al heeft Toto Wolff duidelijk gemaakt dat er tot Imola in ieder geval geen grote aanpassingen aan de W14 meer komen. Al deze zaken komen natuurlijk net als Aston Martin aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is. Daarin ook uitgebreid aandacht voor een nieuw sprintformat dat overwogen wordt. F1 denkt eraan om de zaterdag een volledige 'sprintdag' te maken en die los te koppelen van de rest. Het betekent dat de vrijdagse kwalificatie de grid voor zondag bepaalt en er een extra kwalificatie op zaterdagochtend moet komen, zodat coureurs meer risico kunnen nemen in de sprintrace. Hoe die zaterdagse kwalificatie er precies uit moet zien - de huidige opzet of een one-shot qualifying over één ronde - is nog niet bekend.

